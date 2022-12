Ni navidad ni año nuevo, nos hace falta un tesoro, Fernanda Cayetana: Deysi

Navidad y año nuevo no se festejarán en la familia de Deysi. Su pequeña de 15 años sigue desaparecida y este 21 de diciembre se cumplen 5 meses de su desaparición, cuando fue vista por última vez en la zona continental de Isla Mujeres, en la casa del presunto raptor, Marcos Antonio Cauich.

“Este año ha sido muy difícil, no habrá año nuevo ni navidad. Están viendo que estoy andando, pero estoy muerta en vida. Nos falta un tesoro en la casa. Por culpa de la familia Cauich Adrián, porque esa familia sabe dónde está mi hija, solo no quieren hablar”, dijo Deysi, madre de Fernanda Cayetana.

Afirmó que seguirá con las labores de búsqueda en diciembre; nochebuena, navidad, año nuevo y recalentado, no pasa en estos momentos en la cabeza de Deysi, su mente está concentrada en su hija y tiene las esperanzas de encontrarla con vida.

“Yo lo que pido es justicia. Últimamente me he sentido muy mal, día a día me voy derrumbando, solo le pido fortaleza a Dios para seguir adelante en la búsqueda. Si las autoridades no la siguen buscando en vida, me toca correr otra vez ciudades, me toca correr otra vez, hasta donde pueda, pero de que doy con mi hija, voy a dar”, subrayó.

Operativo en casa de Cauich

La tarde del martes 20 de diciembre, cerca de las 14:00 horas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado y la Policía Quintana Roo, con perros rastreadores, llevaron a cabo una búsqueda dentro de la casa del acusado.

Un perro y 10 elementos policiacos, ingresaron con Deysi al predio, ubicado en la colonia Nazareno, en la zona continental de Isla Mujeres, siendo la primera vez que entra la mamá de Fernanda Cayetana, desde su desaparición.

Hallaron el piso con líquido de color marrón, similar a sangre, pero descartaro que se trate de humano; había carne podrida de animal, refrigeradores y neveras con líquido podrido de carne de animal, diversos muebles, tenis, zapatos, mochilas, bultos, trastes, entre muchas otros artículos de cocina.

Recordemos que Marcos Antonio Cauich y su esposa se dedicaban a la venta de tacos de guisado.

“Encontramos aceites, bolsas de frijoles y arroz. Revisamos los tinacos y no hay indicios de mi hija, el perro olió y olió, pero no halló algún rastro que de con mi hija o alguna pista, revisamos el predio a un costado, con previa autorización y tampoco hallamos nada, no se encontró nada”, contó Deysi.

Nuevas pistas

El presunto culpable, el día de la desaparición de Fernanda Cayetana, de acuerdo a las investigaciones, sospechan que llegó a bordo de un taxi con otro taxista en el interior del mismo coche, pero se desconoce si a la fuerza se llevaron a la pequeña.

“Hay un nuevo indicio, ya se sospecha de un tercer cómplice, además de la esposa de Cauich, sabemos de un hombre, parece taxista, quien ayudó a desaparecer a mi hija, pero seguimos en eso, buscando más datos de prueba”, aseguró Deysi.

Recalcó que para no entorpecer las investigaciones, no puede dar más información, pero que poco a poco están uniendo las pocas pistas que hay, aunque señaló que las investigaciones por parte de las autoridades han sido “muy lentas”.

Deysi adelantó que ya está pronto a irse de Quintana Roo para nuevamente buscar a su hija en otros estados de México, así como lo hizo en la ciudad de Mérida, Yucatán. “Hay más pistas, sigo buscando a mi hija y no voy a parar”, sentenció.

Cauich sigue callado

Desde el día de su detención, el presunto raptor no ha querido hablar sobre el caso, se mantiene en silencio y así ha permanecido en las tres audiencias que ya se llevaron a cabo, sus abogados evitan que hable.

Marcos se encuentra en el Cereso de Cancún, hasta el cierre de las investigaciones y del caso, pero teme Deysi que esto no sea verdad y la familia esté pagando por protección, porque no la dejan que ingrese a verlo.

“Yo solo quiero hablar con çel y dialogar saber, dónde está mi hija, solo quiero de vuelta a mi hija y saber a quién entregó a mi niña, saber en qué estado o país está, necesito saber”, manifestó.

El caso

Cauich está siendo acusado por la desaparición de Fernanda, la última vez que se le vio a la niña fue en la casa de él, cuando ella acudió a lavar los trastes y sacar la basura, ya que fue contratada para ese trabajo.

Cayetana desapareció el jueves 21 de julio, inició a trabajar con Cauich el lunes 18 del mismo mes, pero el miércoles, un día antes de su desaparición, Fernanda le dice a su madre, Deysi, que Cauich lo vio con morbo, como si le quisiera hacer algo malo.

El jueves fue obligada por el acusado y su esposa a lavar los trastes y sacar la basura, a lo ella accedió, a pesar de que su mamá le dijo que ya no volviera, por como Cauich la miró. En el transcurso del jueves desapareció y la última imagen que se tuvo de ella fue cuando caminaba rumbo a casa de Cauich.

Tras la acusación, la FGE emitió una ficha de búsqueda de Fernanda y tiempo después la ficha de recompensa de un millón de pesos por Cauich. Fue hasta el jueves 9 de noviembre, entre las 7 y 10 de la noche, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando Marcos por fin fue atrapado saliendo de una iglesia, de la cual él era el líder.

Cauich intentó esconderse, cambió su identidad y se rapó el cabello, días después fue vinculado a proceso al cierre del caso y las investigaciones por 3 meses. Hoy sigue preso, sin hablar. Fernanda continúa desaparecida.