Ni el secretario del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo sabía de la manifestación

La tarde de hoy decenas de taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo se manifestaron bloqueando la entrada y salida de la Zona Hotelera de Cancún a la altura del kilómetro cero.

Fue a través de un audio la convocatoria para la manifestación de los taxistas

Flor Ruiz Cosío, secretaria general del ayuntamiento de Benito Juárez informó que los manifestantes exigían la liberación de personas que están detenidas en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por la comisión de delitos, sin precisar cuántos son y qué tipo de delitos son de los que se les acusan.

Ruiz Cosío subrayó que no dejarán pasar la aplicación de la ley por chantajes como lo es el obstruir las vialidades de la ciudad afectando a la población en general.

Mencionó a La Verdad Noticias que se entabló una plática con el líder sindical Heriberto Núñez, pero se justificó diciendo no tenía conocimiento para que se llevaran a cabo los bloqueos por parte de los trabajadores del volante.

"Hablamos con su líder sindical y entendemos que fue él quien dio la instrucción y nosotros como ayuntamiento estamos en la posición de que si no se liberan las calles, se tendrán que retirar con grúas, porque no podemos permitir que sigan afectando a la población en general", argumentó.

Resaltó la falta de coordinación del secretario general del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana, ya que ni siquiera él estaba enterado de los actos que ocurren con el gremio en Cancún.

"Desde hace unas horas se habló con su líder sindical y el nos manifiesta que no tiene conocimiento de lo que esté pasando, pero bueno... difícilmente no pudo haberse enterado. No sé qué es peor. Que no tenga conocimiento o que hagan actividades sin consultarlo", pronunció.