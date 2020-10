Negocios locales de Cancún reactivan economía tras el paso de "Delta"

Luego de que el huracán Delta azotara a Quintana Roo, los habitantes de Cancún demostraron nuevamente la capacidad que poseen para reactivar las actividades económicas casi de inmediato.

Y es que después de menos de dos horas de haberse retirado el fenómeno hidrometereológico, el centro de esta ciudad comenzó a moverse rápidamente: negocios reabrieron sus puertas, los servicios principalmente de alimentos, comenzaron a atender a los ciudadanos que decidieron retomar la vida normal después de la contingencia.

En la Supermanzana 22, el corazón de Cancún, el parque de las Palapas y sus tradicionales locales de comida funcionaron desde temprano y recibieron a decenas de personas que incluso hacían fila para realizar sus pedidos; las mesas comunitarias de la zona, donde sólo hubo caída de árboles, lucían ocupadas en más de un 50 por ciento.

De igual forma, otros establecimientos de comida como quesadillas y empanadas, registraron ventas casi como las de un día normal.

Sobre el tema, habló una de las encargadas de dichos negocios: "Sí, la verdad no estamos para darnos el lujo de tener todo el día cerrado y pues sabemos que el huracán es peligroso pero si ya pasó la vida sigue y lo único que se puede hacer es reconstruir y levantar lo caído, y pues mejor que la gente lo haga con el estómago lleno".

De igual manera, recordaron que las actividades para ellos apenas van retomando su curso luego del cierre por la pandemia y es importante no perder más ventas en estos días:

"Tenemos pues ya meses que no se vende normal como antes, sí estamos ya teniendo buenas ventas pero todavía no es lo mismo porque pues la gente está gastada, algunos apenas iniciando trabajos otra vez u otros que de plano no pueden pagar. El turismo se está reactivando y nosotros tenemos que estar activos en nuestro negocio si queremos salir adelante. Nosotros también comemos todos los días" comentó Ricardo a La Verdad Noticias, mientras limpiaba mesas y se preparaba para una nueva tanda de clientes.

Con todo esto, el sol volvió a brillar para los cancunenses y las actividades económicas del centro de la ciudad, siempre anteponiendo la seguridad del personal y de los clientes, pero asegurando el servicio.

Aunque los habientes de Cancún están acostumbrados a este tipo de desastres, cabe resaltar que hay mucha gente que vivió por primera vez un huracán que, aunque bajó su intensidad de último momento, abrió las heridas de muchos que recordaron sucesos como "Willma" que paralizó por completo la ciudad y su economía.