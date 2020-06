Negocio redondo de Laura Beristain con la venta de certificaciones sanitarias

Negocio redondo de Laura Beristain con certificaciones sanitarias.

Bajo las órdenes de Laura Beristain la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Solidaridad junto con la empresa CoBitdes 21 hacen su “agosto” en el reinicio de actividades por Covid-19 al pedir como requisito que los tianguistas de Playa del Carmen obtengan un certificado de sanitización por un costo de 300 pesos, precisamente con la empresa que acompaña a los trabajadores municipales al momento de acosar a los comerciantes.

En Playa del Carmen los elementos de Desarrollo Económico aparecieron el domingo con los tianguistas para exigirles presentar un certificado que compruebe que aplican protocolos sanitarios, sin importales las medidas implementadas por los vendedores como el uso de cubrebocas, por lo que ante la carencia del documento gratuito emitido por la Cofepris, presentaron a trabajadores de una empresa llamada CoBitdes 21 para que "quien quisiera" podría obtenerlo inmediatamente por la cantidad de $300 pesos.

Negocio redondo de Laura Beristain con certificaciones sanitarias.

Sin empacho y sin importar la difícil situación económica que atraviesan los tianguistas y vendedores semifijos en Solidaridad la Secretaría de Desarrollo Economico y Turismo a cargo de Amanda Degyves a través de la Dirección de Industria y Comercio pidieron a los tianguistas cumplir con las medidas básicas para evitar contagios de Covid-19 en Solidaridad, pero también "recomendaron" adquirir un certificado de sanitizacion que expide la empresa CoBitdes 21 con vigencia de 21 días.

Con la ayuda de dos personas que esparcen líquidos sobre las mercancías y locales semifijos en menos de 5 minutos para un certificado la empresa CoBitdes 21 en colaboración con la lider de los tianguistas de la colonia Luis Donaldo Colosio expidieron 100 documentos con un costo de $300 pesos cada uno, es decir 30 mil pesos este domingo en el reinicio de actividades del comercio informal según el Semáforo Epidemiológico del Estado que de encuentra en color naranja.

Algunos locatarios señalaron que al no tener otra alternativa para poder trabajar y poder generar recursos tras seis semanas de inactividad indicaron no tener otro “remedio” pues si no de otra manera no podrán ofrecer sus mercancías en los próximos días.

Seguro te interesa: Publica Segob declaratoria de emergencia por lluvias en Quintana Roo

En entrevista con el representante de la empresa CoBitdes 21 confirmó que es la única empresa que puede expedir el certificado entre los tianguistas y puestos semifijos de Solidaridad, situación desmentida por la Cofepris tras dar a conocer que existe un centenar de empresas en Quintana Roo certificadas y aprobadas para ofrecer los servicios.

Lee más de Quintana Roo