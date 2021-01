Negocia Beristain endeudar a Playa del Carmen en materia de alumbrado

Negocia Beristain endeudar Ayuntamiento en materia de alumbrado.

En una sesión apresurada, entregando documentos con horas de diferencia para ser aprobados sin análisis, la presidente municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Laura Beristain, propuso y se le aprobó endeudar por cinco años las arcas municipales con la escusa de modernizar el alumbrado público mediante un millonarios préstamo con NAFINSA.

“Efectivamente las regidoras que votaron en contra lo hicieron por la falta de información... el convenio a discusión les fue enviado ayer a las 9 am para su supuesta explicación a las 16:00, explicación en la que a distancia participó la Secretaría de Energía, sin embargo, en una exposición de 20 minutos trataron de explicar un modelo de ahorro de energía y recursos”, comentó en entrevista el abogado René Medrano Ríos-Domenzain.

Agregó que el programa autorizado en luminarias implica un endeudamiento para los siguientes cinco años, “mostrando vergonzosamente documentos incompletos y sin ejemplo alguno de corridas financieras, casos de éxito en otros municipios”, comentó; hecho que fue confirmado por la vocería municipal a cargo de Daniel Mejía, sobrina política de Laura Beristain y directora de Comunicación Social.

Alertan "se repetirá caso Aguakán"

Sin esa información, dijo el abogado Medrano Ríos-Domenzain, es imposible que cualquier persona pueda normar su criterio y razonar su voto, sobre todo en un tema tan importante, resulta ofensivo que la Presidenta Municipal (Laura Beristain) haya hablado en su intervención sobre los grandes beneficios de un gran proyecto y no se hayan preocupado en la gran divulgación y gran explicación de los grandes beneficios por parte de sus colaboradores como es el Secretario de Servicios Públicos Juan Carlos Segura quien se abstuvo de siquiera informar con antelación al cabildo dicho proyecto.

Negocia Beristain endeudar Ayuntamiento en materia de alumbrado.

“El desprecio por parte de la Administración Municipal hacia el Cabildo es tal que cae en violaciones constitucionales, sí el Presidente Municipal es quien lleva la administración, pero en este tipo de decisiones el Cabildo o Ayuntamiento es el órgano superior de decisión”, indicó el también asesor de la regidora Luz Elena Muñoz.

Reconocimiento: “El Crucero” de Cancún se convierte en zona de alto riesgo por COVID-19

“Esta falta de divulgación de la información para los miembros del cabildo (Síndico y Regidores) caracteriza y sigue distinguiendo a esta Administración Municipal hasta el grado de que se hizo costumbre, cosa que no entiendo como respalda el Secretario General que menciona ser Doctor en Derecho C. Alfredo Paz. Triste sí, pero no será INFINITO. Saludos René Medrano”, concluyó.

Lee más de Quintana Roo