Necesario aprender a manejar el miedo en regreso a clases presenciales

La psicóloga y escritora del libro "Cuatro claves para reducir el miedo y la ansiedad", Antonieta Alarcón, explicó que ante la llegada del regreso a clases de manera presencial en el país, los padres y madres de familia en conjunto con los alumnos, se enfrentan en un dilema por los peligros que puedan presentarse derivado de la pandemia de Covid-19.

Antonieta Alarcón recomienda que para evitar miedos hay que general confianza y seguridad en el entorno, para el regreso a clases

En entrevista con La Verdad Noticias, explicó que los miedo son aprendidos, por lo que hoy en día la población en general ha tenido que ir acoplándose a los distintos eventos por los que atraviesan las distintas sociedades.

"Hace dos años que no conocíamos los efectos de la pandemia por Covid-19, no nos hubiéramos imaginado andar con cubrebocas, utilizando gel antibacterial e incluso, no nos hubiésemos imaginado que existiría un temor a juntarnos o realizar una actividad social", destacó.