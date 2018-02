Nebulizarán colonias por invasión de moscos en Cozumel

Se detectan altos niveles de huevecillos de moscos en varias colonias de Cozumel, y las autoridades de Salud piden a la gente que ayuden limpiando sus patios para evitar la proliferación de vectores de enfermedades como el dengue.

Se realizan nebulizaciones en las colonias de Cozumel para evitar la propagación de los moscos transmisores de enfermedades.

“Las actividades de control larvario las hacemos mes con mes, en la cuestión sobre dengue el monitoreo de trampas presenta una alza, está aumentando la densidad de huevecillos, me imagino que esto se debe al calor que se está produciendo y que beneficia a la reproducción de los moscos”, explicó Hugo Pérez, de Vectores de Cozumel.

Informó que para disminuir esto, se va a iniciar una nebulización, para lo cual ya se están preparando las máquinas. “Las colonias que se han detectado con más densidad de huevecillos son la San Miguel en sus dos etapas, Independencia, Emiliano Zapata, casi siempre son las mismas”, dijo.

Aseveró que se han tratado de estar fumigando alcantarillas y talleres para que no aumente tanto, pero el problema es dentro de las casas. ”Le pedimos a sociedad su cooperación porque a pesar de que nosotros salgamos hacer nebulizaciones para matar al mosco y deje de estar depositando huevos, el mosco que se protege en baños, cuartos, zonas donde el nebulizador no alcanza a penetrar porque mucha gente no abre las ventanas por el olor del químico”, recalcó.

Y prosiguió: “Le pedimos a la población que almacene agua, creo voltee sus cubetas y que cuando vean que pasa la máquina fumigadora que abran sus puertas y ventanas para que penetre más el químico para que haga más efecto; y así cuando nosotros hagamos la segunda lectura en las colonias podamos observar qué tanto bajó”.