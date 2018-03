Navieras de Estados Unidos confían en Cozumel

La directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, informó que la llegada de cruceros a costas del estado opera de manera normal, sin registrarse cancelaciones.

Señaló que de los 43 cruceros programados para la semana que comprende del 26 de febrero al cuatro de marzo de este año, sólo faltan cinco hoteles flotantes -Independence of the Seas, Seven Seas Explorer, Vision of the Seas, Carnival Fantasy y Carnival Valor-, por llegar a las terminales marítimas de la Isla de las Golondrinas.

Indicó que, del cinco al 11 de marzo, se espera el atraque de 44 cruceros a costas de Quintana Roo, de los cuales 32 llegarán a la isla cozumeleña, y el resto a la terminal marítima Puerta Maya de Mahahual.

La titular de la paraestatal destacó que las medidas de seguridad en las terminales marí16timas de la Administración son permanentes, mismas que se reforzaron con un nuevo sistema de circuito cerrado de televisión de alta tecnología.

Más Vigilancia

Señaló que estas acciones son parte del programa de modernización que emprendió el gobierno de Carlos Joaquín González en los muelles que administra la Apiqroo para brindar un mejor servicio a los usuarios.



Ricalde Magaña indicó que la terminal de San Miguel, en Cozumel, con un movimiento diario de hasta 23 mil pasajeros en temporada alta, se instaló alrededor de 38 cámaras de alta resolución que permiten registrar rostros y objetos olvidados por los usuarios, entre otras cosas.

Asimismo, en la terminal de transbordadores de Cozumel se incorporó un sistema de siete cámaras que captan la llegada o salida de vehículos, a través del ferry.

“En Isla Mujeres, actualizamos el sistema de circuito cerrado y reforzamos las medidas de seguridad al incrementarse a 42 el número de cámaras. El equipo inteligente que hay en esta terminal también nos permite grabar rostros y detectar los objetos olvidados dentro de las instalaciones portuarias”, añadió.

La directora general de Apiqroo mencionó en el caso de la terminal de Punta Sam se instalaron ocho cámaras, mientras que el circuito cerrado de Puerto Juárez lo componen 24 cámaras.

“La Administración constantemente realiza revisiones a las medidas de seguridad en las terminales que tiene a su cargo, además de mejorar el equipamiento con nueva tecnología”, agregó.

Confianza turística

Por su parte el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, explicó que las personas que ingresen de otros países con destino a Quintana Roo tienen niveles de seguridad adecuados.

“El gobierno federal está al tanto de los sucesos”, dijo el funcionario, así mismo señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) dará a conocer en su momento los resultados de sus investigaciones así mismo que los responsables serán puestos a disposición de las autoridades. Explicó que vigilanciahasta el momento, la PGR ya tienen hipótesis sobre lo que está ocurriendo, pero explicó, será la propia instancia la que le dé a conocer.

“Está acotado el problema en este momento, está identificado, el último aparato no ponía en riesgo a la población, era una nave varada y desde luego se tomaron las medidas”, dijo.

Así mismo dio a conocer que la versión del autoatentado donde estarían involucrados presuntamente los propietarios de la naviera, no puede descartarlo y reiteró que el riesgo a la población y que se mantiene en curso la investigación.

Sobre los daños que el fenómeno ha ocasionado al destino admitió que ha habido un efecto colateral al estado por la emisión de una alerta turística, pero que los asuntos de justicia no pasa por la esfera de lo político aunque haya un político involucrado, sino que pasa por el esclarecimiento de pruebas

Finalmente el responsable de la Segob aclaró que sobre el artefacto hallado en un ferry, no se encontró en una embarcación que fuera abierta al público sino que la nave tenía tiempo varada.

Cabe mencionar que Alfonso Navarrete Prida expresó su reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín, de quien aseguró se mantiene atento y en comunicación constante con el gobierno federal.

32 Cruceros llegarán a Cozumel del 5 al 11 de marzo, mientras que en total serán 44 navíos los que arribarán a las costas de la entidad.

5 Naves destacan por su tamaño, Independence of the Seas, Seven Seas Explorer, Vision of the Seas, Carnival Fantasy y Carnival Valor.

PGR pisa los talones a implicados del caso barcos caribe

El secretario de Gobernación (SEGOB), Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la PGR pronto dará con los responsables de los ataques a Barcos Caribe a fin de presentarlos ante un juez y que no se descarta ninguna hipótesis, incluido el autoantetado.

El estallido en un ferry propiedad de Barcos Caribe aún es investigado.

Además, resaltó que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado en la implementación de estrategias que permitan contrarrestar cualquier efecto colateral al turismo.

Lo anterior, como se sabe, porque la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus conciudadanos para que eviten utilizar transporte marítimo en la ruta Playa del Carmen-Cozumel.

Asimismo, afirmó que se ha establecido comunicación con Estados Unidos para que coadyuve en la desmitificación de cualquier riesgo infundado en materia de seguridad.

“Hay colaboración con autoridades norteamericanas para que, identificando el nivel de riesgo, se sepa que las personas que de otros países que ingresen a territorio nacional y elijan como destino Quintana Roo, tienen niveles de seguridad adecuados y en eso se está trabajando”, dijo.

En conferencia conjunta con el gobernador Carlos Joaquín, Alfonso Navarrete aseguró que se han mantenido al tanto de los incidentes ocurridos con la naviera.

Efrén Martín

Sí hay combate al crimen en esta administración: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Eloy Peniche Ruiz expuso que “no es fácil saber de la noche a la mañana que sucede en Cozumel en relación a estos posibles atentados o auto atentados, pero hay que darle la oportunidad a las autoridades. No sabemos si es la Fiscalía, porque eso depende de la PGR, de la Policía Federal, es obligación de ellos”, recalcó.

El representante empresarial expuso que si es preocupante lo que ocurre, pero que más que nada ocuparnos que se resuelva, eso es lo que necesitamos.

En entrevista manifestó que como representante de los empresarios seguirá pidiendo lo mismo que sus socios, que hagan su máximo esfuerzo, pero hay tomar en cuenta que se trabaja contra el anonimato de estas personas que se dedican a delinquir.

“No es fácil, es complicado y a nosotros como Sociedad Civil nos corresponde denunciar y a las autoridades están trabajando, pero reiteró no es un trabajo que da resultados de la noche a la mañana”, corroboró.

Expuso que paulatinamente se va a ir permeando las diferentes actividades que las autoridades policiacas están haciendo. “Hay que checarlo muy bien, el año pasado se desactivaron a varias cabezas de diferentes grupos”, por eso lo mejor es directamente con las autoridades para que expliquen la situación, añadió. “La Fiscalía tiene los datos, si a lo mejor no son suficientes esa es otra cosa”, destacó.

Más seguridad

Reiteró que están realizando reuniones entre las diferentes delegaciones federales, con las secretarías estatales y con el Gobernador Carlos Joaquín para afinar estrategias para mejorar la cooperación entre los empresarios y las autoridades.

Expuso que ese alejamiento entre autoridades y diversos sectores provoca especulaciones y no intercambian puntos de vista, así como información, ya que ellos hacen diversas acciones de las que no se enteran y viceversa, “muchas cosas buenas que hacen en su trabajo y no tienen la capacidad suficiente para difundirlo a todos los ciudadanos como debe ser”.

En el caso específico del sector educativo, apuntó que se reúne con la titular de la Secretaría de Educación (SEC), Ana Isabel Vázquez Jiménez, expuso que “siempre que hay un cambio se espera mejorar lo que se tiene, esa es la expectativa.

Manifestó que les preocupa que no haya espacios suficientes para jóvenes con la finalidad de que no caigan en la delincuencia. “Ya no hablemos de escuelas sino suficiente cupo para los alumnos”, no podemos permitir que los jóvenes hoy en día se queden sin tener la oportunidad de asistir a la escuela, ya que es primordial para evitar el caldo de cultivo de la delincuencia que los jóvenes estén ocupados en diferentes actividades.

Reconoció que diferentes problemas sociales se pudieran evitar por el hecho de no “tener jóvenes en la vagancia por decirlo de alguna manera, pues de ahí salen todas las inquietudes, las malas amistades, las malas prácticas y ahí los perdemos”

Además sobre los spring breakers expuso que depende de cada empresa ver si les conviene.

Por lo que respecta a las aplicaciones de hospedaje expuso que se deben de normar para evitar daños colaterales al destino en caso de un accidente como ya ha ocurrido, de ahí que reconoció el municipio ha realizado algunas clausuras.

Ariel Velázquez

Eloy Peniche Ruiz



