Nalgadas a mi hijo, ¿correctivo o abuso?

En la pequeña comunidad de Cassville, Missouri, en Estados Unidos, los padres de familia dieron su autorización para que los maestros nalgueen a sus hijos como una medida correctiva cuando se porten mal en la escuela.

Con tres mil habitantes, esta comunidad se volvió trending ayer, pues los mil 900 alumnos no tienen otra opción más que ser bien portados o atenerse a recibir el castigo de parte de sus profesores.

La polémica no se hizo esperar. Debido a que en Estados Unidos los métodos de disciplina que incluyen castigos corporales todavía están permitidos por ley, los padres de familia no tuvieron inconveniente en regresar a esta práctica que los disciplinó a ellos en sus años de estudiantes.

Fue a partir de junio cuando las autoridades del distrito escolar de Cassville notificaron a los padres de familia acerca de la medida del “uso de la fuerza física como método para corregir el comportamiento de los estudiantes”, la cual entró en vigor con el inicio del nuevo curso escolar el pasado 22 de agosto.

“En Cassville, los miembros del personal emplearán fuerza física razonable sin posibilidad de lesiones o daños corporales en presencia de un testigo, de acuerdo con la nueva política", según el formato de consentimiento firmado por los padres, en donde se explica que las nalgadas se darán con una tabla de madera.

Si bien el sitio web de la institución no detalla la manera en que será aplicado el castigo, se señala que "no está permitido golpear a un estudiante en la cabeza o la cara” y sólo serán nalgueados “cuando todos los demás medios alternativos de disciplina han fallado".

Cancunenses no están de acuerdo con nalgadas

“Tanto como nalgadas, no, pero sí corregirlos porque últimamente los niños están incorregibles y por eso creo yo que hay tanta balacera allí en Estados Unidos, por falta de corrección”.

Annie Ramírez

“No con nalgadas, ya no, eso ya pasó a la historia. Yo creo lo mejor es hablar y entre padres y maestros tratar de llevar una educación más sana para los niños”.

Flor (1) (hay que quitarle el número, sólo es para distinguir la foto)

“Ahí se están pasando los maestros porque no tienen derecho de pegar a los niños. Cuando estudiaba sí nos educaban, nos hablaban, pero hasta allí”.

Guadalupe

“Confianza debe de haber en los maestros, porque ya es abuso lo que hacen a los niños, supongo yo. Voy a llevar a la escuela a los niños con una confianza de que los maestros los van a poner en disciplina, pero no a golpes, porque un solo golpe es maltrato”.

Flor (2) (hay que quitarle el número, sólo es para distinguir la foto)

“Con nalgadas, pues no. Claro que estoy en desacuerdo”.

Rosario Limón

“Que se metan con los míos y van a ver, yo me les voy encima. A nosotros como padres no duele mantenerlos y que otro venga y lo eduque, claro que no estoy de acuerdo”.

Rossy

“Al final de cuentas dañas la psicología del niño, su mente; si es agresivo, darle una nalgada sería hacerlos más agresivos y eso no es así”.

Ariadna

“Eso es fatal, no se puede hacer eso a los niños, ellos tienen derecho a la educación, no a que los estén maltratando en una escuela. Espero no llegue a México, eso afectaría a la educación de los niños”.

Francisca

“Claro que no estoy de acuerdo, no me gustaría que a mi hijo le estén pegando en la escuela, no habría confianza de padres, hijos y maestros”.

Ruth

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram