“Nadie en el municipio de Playa del Carmen defiende a la ciudadanía”.

1 /2 Los documentos evidencian que se trata de un abuso. Este es el resultado de las revisiones.

Luego de meses de no habitar la casa de su propiedad en el fraccionamiento Natura de Playa del Carmen, Arnoldo Campos Escalera regresó procedente de su natal Chihuahua, pero se encontró con la sorpresa de que -sin habitarla-, Aguakan le exige el pago de 45 mil 950 pesos por el servicio de agua potable.

“Acudo a las autoridades municipales a ver si algún representante del municipio ayuda a la ciudadanía ante las irregularidades de esta dependencia y me dicen que desgraciadamente no hay nadie”, dijo el afectado en entrevista.

Explicó que allá en el norte, hay siempre un regidor encargado de defender a la ciudadanía ante los abusos de ciertas dependencias, pero aquí no; “la presidenta anda en México; el secretario está ocupado, no hay ningún regidor que se encargue de esto” lamentó el visitante.

Aseguró que cuenta con los documentos que muestran cómo ha cumplido con los pagos, sin importar si la casa se usa solo durante breves periodos vacacionales y que se hacen los pagos mínimos que las empresas exigen, hasta que en esta ocasión Aguakan pasó una factura por utilizar 328 mil litros de agua por dos meses.

El recibo.

Explicó que tras buscar a la concesionaria del agua para aclarar la situación, ésta procedió a enviar inspectores que confirmaron que no hay fugas, y que las válvulas están en buenas condiciones, pero Aguakan permanece en su exigencia, incluso el afectado mencionó que le ofrecieron pagar un anticipo de 7 mil pesos y firmar un pagaré por 38 mil 950 pesos.

Finalmente concluyó que no existe ninguna ayuda por parte del ayuntamiento, por lo que no pagará por el agua que no utilizó, incluso dijo que no asistirá a PROFECO debido a que es una empresa conciliadora -además de que ya no existe en Playa del Carmen- por lo que advirtió que prefiere que corten el suministro a pagarle “a esa bola de rateros” SIC.