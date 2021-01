¡NO PUEDEN MÁS! Cierran en definitiva 15 hoteles en Bacalar

La Asociación Civil Grupo Integral de Empresarios (GIE) informó que en Bacalar cerraron, de manera definitiva, 15 restaurantes porque la pandemia de la COVID-19 y la permanente supervisión de las autoridades sanitarias han ahuyentado a los clientes.

De acuerdo con el presidente del GIE, Alí Alexander Cahuich Hau, existe preocupación entre prestadores de servicios, ya que las restricciones de salud generan complicaciones para atraer comensales entre el sector restaurantero.

Las ventas no han incrementado, están muy bajas y más con las nuevas restricciones de no eventos en los restaurantes y no aglomeraciones.