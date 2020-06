NO CUMPLEN taxistas con medidas sanitarias en Chetumal

Los taxistas de Chetumal son considerados los más incumplidos en materia de protocolos para evitar la proliferación de casos de COVID-19. Pese a que han identificado 30, hasta el momento no hay sanciones.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) ubicó a los taxistas de Chetumal entre los más incumplidos en la implementación de protocolos sanitarios para evitar casos de COVID-19.

Incluso, el titular del IMOVEQROO, Jorge Pérez Pérez, reconoció que es en Chetumal donde se han recibido la mayoría de las denuncias ciudadanas en las que se acusa a trabajadores del volante de no implementar medidas preventivas.

Recordó que los protocolos de actuación para unidades de servicio público de transporte, para la prevención de contagios del COVID-19, fueron publicados desde el pasado tres de abril y siguen vigentes.

Incumplidos los taxistas

Sin embargo, reconoció que los sindicatos de taxistas nos los han acatado en su totalidad, en especial en Chetumal.

Ya entregaron una lista en la que se asegura que 30 conductores de taxis no cumplen con las recomendaciones sanitarias.

(Los taxistas) no usan cubre bocas y exceden el límite permitido de pasajeros.

En este contexto, afirmó que tan sólo al Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA) ya entregaron una lista con el reporte de 30 unidades que incumplen con los protocolos de prevención.

Jorge Pérez reconoció que hasta el momento el SUCHAA no está supervisando sus unidades con el argumento de falta de capacidad para vigilarlos.

Detalló que los choferes de taxis deben portar cubrebocas, garantizar que no tienen alta temperatura corporal, no utilizar aire acondicionado y no pueden llevar más de tres pasajeros.

Desde abril pasado se difundieron las medidas sanitarias que deben cumplir los trabajadores del volante.

Recomendó a los ciudadanos no utilizar alguna unidad donde el chofer no cumpla con las medidas sanitarias, ya que lo que se pretende es evitar casos de COVID-19.

