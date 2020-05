¡NIÑOS PRISIONEROS! No son delincuentes, pero viven en la cárcel

No han cometido delito alguno, pero viven en el interior de las celdas del área femenil del CERESO de Chetumal.

Es Día del Niño, pero no todos pudieron celebrarlo con regalos, saludando a familiares y amigos de escuela, o simplemente disfrutando de la calidez del hogar. Tal es el caso de siete niños que, a pesar de que no son delincuentes y a que en su corta existencia no han cometido delito alguno, viven en la cárcel, en específico en el área femenil del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal.

Se encuentran en esta complicada situación por el desamparo y ausencia de familiares, a pesar de que los riesgos a su integridad y salud son constantes.

Viven entre barrotes de las celdas

En total, son seis internas con hijos en el CERESO de Chetumal. Una de ellas tiene dos infantes y las otras, solo uno.

Son siete niños que viven con sus madres en el CERESO de Chetumal.

Entre los pequeños existe un bebé que recientemente fue bautizado, mientras que la edad de los seis restantes oscila entre los cuatro y nueve años.

Viven en el interior de las celdas con sus madres, donde incluso ya tienen responsabilidades, además de que se evita que existan conductas violentas entre los niños.

La Dirección General del CERESO les permitió a los niños permanecer con su madres, luego de éstas firmaron cartas a través de las cuales deslindan de toda responsabilidad a las autoridades penitenciaras en caso que enfrenten alguna situación de riesgo.

Se tiene prohibido que los menores permanezcan fuera del Área Femenil, en consecuencia, para ellos el Día del Niño ha pasado desapercibido.

Te puede interesar: Neblina de humo ahoga a gente de Cancún durante la madrugada

Hay que señalar que, desde hace más de dos años ninguna autoridad se ha pronunciado respecto a esta situación, luego de que en el 2018, la entonces diputada Jenny Juárez Trujillo denunció esta problemática.

Las madres internas piden comprensión para sus niños y también apoyo para su triste situación, ya que no tienen familiares con quienes puedan dejarlos mientras purgan su condena

Más de Quintana Roo