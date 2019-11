Murales urbanos de Cancún tendrán realidad aumentada

Los murales urbanos establecidos en la ciudad de Cancún, contarán con la tecnología de la realidad aumentada, lo cual será posible a través de la aplicación ArStreet, disponible para dispositivos IOS o Android.

De acuerdo con Luis García, integrante de la plataforma Cancún Tech City, con esta nueva forma de admirar los murales de la ciudad de Cancún, la gente podrá sentir más cerca el arte urbano, al interactuar más sentidos como el auditivo.

Podría interesarte: Llevarán a Cancún al paseo de la Reforma, el metro y el Aeropuerto Internacional de la CDMX

Si bien hasta el momento solo cuentan con un mural de realidad aumentada que se localiza sobre la avenida Bonampak (Mural de Mariposas), el proyecto pretende abarcar más espacios.

Algunos de los murales que se pretenden se pueda ver a través de la realidad aumentada, se encuentran sobre la avenida Bonampak, como el de las mariposas.

“La novedad es la aplicación Ar porque es realidad aumentada, lo estamos trabajando con proyecto panorama para fomentar también todos los artistas digitales que están en la ciudad", expuso Luis García.

El experto en tecnología aumentada añadió que ArStreet es la primera aplicación que promueve un proyecto meramente local, a través de sus murales, pues más adelante pretenden sumar más de éstos a la aplicación.

No obstante, reconoció que para que esto sea posible, deben estar atenidos a la disposición de los artistas, quienes deberán marcar los tiempos que requieran para poder elaborar un mural de este tipo.

Más notas de Quintana Roo, ¡AQUÍ!

Aseguró que en un futuro no descartan que los murales no solamente sean de realidad aumentada en la ciudad, sino también quieren hacerlos interactivos como sucede con tras aplicaciones digitales como Pokemon Go.