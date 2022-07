Mundial de Qatar quita empleos a Cancún

Quintana Roo, el tercer estado generador de empleos del país, está viendo cómo los trabajadores son atraídos por la fiebre del Mundial de Qatar y desairan los puestos disponibles en hoteles y restaurantes de destinos trísticos como Cancún.

Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, dice que ahora mismo están sufriendo la falta de personal, a pesar de que ofrecen sueldos competitivos y realizan convenios con universidades para captar la atención de los futuros profesionistas del sector. El problema, dice, es el Mundial.

“A los jóvenes les ilusiona mucho conocer otros países y el Mundial de futbol jala mucho”, reconoce.

Ofrecen empleos a cancuneses en el Mundial de Qatar

En el Mundial se ofrecen sueldos competitivos

Hay hoteles que reportan entre un 10 y un 15 por ciento de déficit de trabajadores, según las cuentas de Almaguer, propiciado también porque hay muchas personas que prefieren acceder a los beneficios que otorga el gobierno federal en vez de tener una jornada laboral diaria.

“Lo que estamos sufriendo es la falta de personal en los hoteles y en gran parte se debe a otras opciones que están encontrando en proyectos como Sembrando Vida, los trabajos del Tren Maya y las becas que está otorgando el gobierno federal. Para la gente es muy cómodo hacer esto y tener tiempo durante el día, en lugar de trabajar en empleos que les lleven un horario normal de trabajo, que va de seis a ocho horas”, dice.

Para tratar de captar a los trabajadores necesarios que ocupen sus vacantes, el sector hotelero está realizando ferias de empleo en las principales ciudades del país como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz y Cancún.

Almaguer dice que los salarios que ofrecen están bien posicionados y son más altos que otras partes del país.

Empleados de hoteles de Cancún afirman que se irían a trabajar a Qatar, bajo el argumento de que ganan poco y trabajan muchas horas.

“El sueldo a mi gusto es poco, estoy ganando tres mil pesos quincenales como guardia del hotel y trabajo más de ocho horas al día. Sí quiero ganar más porque no me alcanza. Si me dieran opción, si me voy a Qatar”, dice Raúl, un guardia del hotel Maya Caribe.

La empresa argentina PHRS Hospitality Experts es una de las reclutadoras de talento latino para Qatar. Desde marzo de este año se ha llevado a mil 500 trabajadores y se espera que antes de finalizar la temporada de verano reclute a dos mil personas más.

Para atraerlos, la empresa absorbe los gastos de visado, vuelo, comida, transporte y alojamiento, por lo que el salario permanece íntegro. Algunos contratos que ofrece van de cuatro a seis meses o se pueden extender hasta tres años, pasado el Mundial.

PHRS lanzó la convocatoria para reclutar trabajadores durante el Mundial, con vacantes de mozo, camarera, baristas, hostess, personal de recepción, personal de limpieza, personal de cocina, puestos gerenciales y supervisores.

“Los perfiles latinoamericanos son muy demandados en el medio oriente debido a la buena formación académica, al buen nivel de inglés y se está acostumbrado a brindar una muy buena atención al cliente”, dice María Belen Hermina, directora operativa.

Esa convocatoria sigue abierta, ya que los hoteles del Medio Oriente continúan en expansión y demandan un mayor número de empleados.

FRASES

“Si me ofrecen un trabajo en Dubái o Qatar, sí lo pensaría dos veces. Tendría el 60% sí, por el dinero, y el 40% no, por mi familia”.

Ariel Tun

Trabajador del Hotel Palace Las Américas

“Soy nueva en este hotel, pero entré por necesidad, creo que todos entramos por eso. Si me dieran la oportunidad de ir a otro país, con gusto aceptaría, ya que el sueldo que tengo es poco”.

Lourdes Torres

Guardia de seguridad del hotel Maya Caribe

Del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022

