Multa de 90 mil pesos contra Ayuntamiento de Othón P. Blanco

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS) estableció en prácticamente 90 mil pesos la multa contra el Ayuntamiento de Othón P. Blanco por las irregularidades detectadas en el Rastro Municipal, actualmente clausurado.

El titular de la COFEPRIS, Miguel Pino Murillo, detalló que la sanción impuesta a la comuna asciende a mil Unidades de Medida y Actualización, conocidas como UMAS, que en total significan 89 mil 620 pesos.

Como informó La Verdad Noticias, el centro de matanza fue clausurado luego de una supervisión sorpresa en la que detectaron deficiencias operativas, fauna nociva y situaciones que representan riesgo para la salud de la población.

Sin plazo específico

Miguel Pino aclaró que no se estableció un plazo para que las irregularidades sean subsanadas, pero que mientras esta situación no ocurra, no se retirarán los sellos y en consecuencia el rastro no podrá operar.

Mientras tanto, el regidor José Luis Murrieta Bautista, presidente de la Comisión de Mercados, Rastros y Panteones, ha reconocido que el Ayuntamiento carece de recursos para atender las deficiencias en el centro de matanza.

Recordó que, desde noviembre del año pasado, gestionan recursos para adquirir máquinas de corte de carne y para reparar las fallas en el sistema de drenaje.

Las deficiencias operativos del Rastro Municipal ponen en riesgo la salud de la población.

Por su parte, los propietarios de carnicerías aseguraron que desde este viernes sacrificarán reses y puercos en sus domicilios para mantener el suministro de carne en Chetumal.

En este sentido, el tablajero del mercado Ignacio Altamirano, Jair Martínez, señaló que el propio Ayuntamiento permite esta situación cunado el rastro municipal no pueda garantizar el abastecimiento, como actualmente ocurre.

Indicó que no hay actualmente riesgo de desabasto, pero es necesario que el rastro reinicie operaciones a la brevedad.