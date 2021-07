La tarde del miércoles 7 de julio la influencer Gilian Reichert subió a través de sus historias en su cuenta de Instagram un testimonial de lo que recientemente le había sucedido, según lo narrado por la popular entrenadora fitness, un hombre se acercó a ella en una moto en movimiento mientras ella manejaba su bicicleta y la nalgueo, este acto afectó tanto a la mujer que personas que se acercaron a ella solicitaron ayuda de los policías municipales.

Sin embargo, en sus videos compartidos en redes sociales señala la fría y equivocada forma en la que los policías se refirieron a la situación pues minimizaron el abuso sexual al sugerir supuestamente que no le había pasado nada ya que el presunto victimario no le robo o la lastimó superficialmente, acto que reprobó Gilian Reichert y que en cuestión de minutos se supo en esta ciudad.

By Pía, otra influencer que también radica en Tulum y que es una diseñadora reconocida en el mundo, se solidarizó con el caso y compartió a través de sus redes las historias de las afectadas sin embargo aprovechó para denunciar y mostró videos previos del mismo acosador, pues al parecer este hombre había agredido a Gilian y Eileen Reichert, días atrás, solo que en esta ocasión presuntamente abusó de Gilian ya que estaba sola.

Abusan de las mujeres en Tulum

Mujeres influencers señalan ataques de un abusador sexual en serie en Tulum

“Ya no nos vamos a quedar calladas y vamos a usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para exponer este tipo de comportamiento y corregirlo estaré dándoles noticias, ya salieron muchos casos de esta persona y ya hay hasta un prospecto, a mi lo que me parece alarmante es que este es un “niño” cometiendo estos abusos y estos delitos hacia mujeres ¿qué va a ser esta persona si no se corrige a tiempo?”, señaló Eileen Reichert.

Tras darse este caso y volverse viral en la comunidad de Tulum y volverse un caso controversial por ser influencers, más mujeres se sumaron a las denuncias pues al parecer esta persona ha hecho esto con un gran número de mujeres en la vía pública por lo que se ha vuelto un peligro para las habitantes de este municipio en donde aún las calles pueden llegar a ser oscuras y sin banquetas.

