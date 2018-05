Mujeres de Quintana Roo ocupan 1er lugar nacional en participación económica

Mujeres de Quintana Roo ocupan 1er lugar nacional n participación económica

Quintana Roo ocupa el primer lugar en la participación de la mujer en la población económicamente activa, sin embargo se requiere revisar si en la retribución de esa participación cuente con las condiciones adecuadas, afirmó la rectora de la Universidad del Caribe, Ana Priscila Sosa Ferreira.

Sin embargo, la situación de las madres en la entidad es muy heterogénea, ya que también ocupa el primer lugar nacional en madres adolescentes de entre 15 y 19 años (75 de cada 1,000 se embarazan en esa etapa de su vida), pero son prácticamente 50% de la fuerza laboral en la industria turística, aunque en sueldos, siguen teniendo desventaja respecto de los varones.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos cinco años incrementó en Quintana Roo el número de hogares sostenidos por una mujer, al pasar de una proporción de 22.7 a 27.1% respecto de las más de 600 mil familias de todo tipo que existen en el estado.

En Quintana Roo 69 mujeres de cada 100 tienen hijos y cinco de cada diez son cabezas de familia, quienes aparte de contribuir en la economía de sus hogares dedican 36.6 horas a la semana a la labores domésticas.

Además que el 4.25 de las mujeres en Quintana Roo, están separadas y el 1.6 % divorciadas, ante esta condición tuvieron que tomar el control de sus hogares, al convertirse en únicas proveedoras de la familia.

“Existe un rezago de mucho tiempo, no hay guarderías suficientes para que las mamás dejen a sus hijos mientras trabajan, las escuelas de tiempo completo son incipientes, insisto se hace un esfuerzo pero hay un rezago tan amplio y de tanto tiempo que va a requerir también un periodo significativo para avanzar en las soluciones como sociedad” Ana Priscila Sosa Ferreira Rectora de la Universidad del Caribe

Las mujeres han avanzado, pero el camino aún es largo para ellas.

Y es que dijo, todos tenemos que reconocer el trabajo de las madres como parte fundamental del crecimiento de la economía y de la sociedad en su conjunto.

En cuanto a las estudiantes que resultan embarazadas expuso que se les dan facilidades para que postulen para becas, tanto a nivel estatal, federal y municipal, sin embargo se tiene que trabajar en dos líneas, una es la formación integral de los estudiantes, porque las niñas no tienen solas un bebé, tienen una pareja, entonces se tiene que educar para que planeen su vida y no adelanten un embarazo que en ese momento no tienen las condiciones económicas y mentales para enfrentar o que puede enfrentar el sacrificio de sus estudios.

Por eso añadió, “la línea de desarrollo humano de formación de ciudadanía de responsabilidad social, ambiental y del propio respeto a la persona es muy importante y la otra línea es en donde se tiene que trabajar más es en darles el apoyo, desde el punto de vista con la gestión, con permisos y con el apoyo y solidaridad”.

Informó que para tener derecho a construir una guardería se tiene un análisis en el caso de las estudiantes, en donde una o dos chicas por generación, por carrera, son las que están en esta situación.

“Tenemos nueve programas educativos y no alcanza a ser tanto, si fuera una población más grande se podría gestionar para unas instalaciones”.

Lo que es si es que se les apoya para que tengan su bebé y regresen a clases, eso lo hacemos. “Es menos de un 10% de la población femenil, si son tres mil estudiantes y el dos por ciento, estamos hablando de 60 nacimientos al año”, corroboró.

Falta tejido social

Por otro lado dijo que la mayoría de los cancunenses y pobladores de la zona norte del estado, “somos inmigrantes y eso marca una situación de debilidad social, porque las redes familiares presentes en otro lado y que auxilian, no los hay aquí en muchos casos y en algunos ya las hay, por lo que es un rasgo que pone en desventaja a las mamás.

También, agregó, está el tema de educación donde acotó, “tenemos que asumirnos en este nueva visión de solidaridad, de apoyo y de integración de las familias, en el sentido de que la mamá no es la única responsable de llevar la casa, de preparar los alimentos, de tener cuidado que tiene que ver con lo doméstico, ya que es una labor de la familia, incluidos todos los miembros y eso es un cambio cultural que se tiene que fortalecer”.

Manifestó que es testigo de las dificultades de quien es mamá y estudia o trabaja, “porque si ahorita no hay condiciones, imagínense cuando yo fui mamá, se requiere seguir avanzando, además de que es un objetivo de nuestro planes de desarrollo tanto a nivel estatal y federal, logar esta equidad y condiciones adecuadas para las mamás, hay que darle el lugar en la sociedad como alguien que está aportando de manera importante en la sociedad.

Ahora dijo que a nivel de las Naciones Unidas, los objetivos que sobresalen en este sentido es la igualdad de género, donde ganamos todos como sociedad.

Las cifras

22.7 a 27.1% respecto de las más de 600 mil familias son sostenidos por una mujer.

respecto de las más de 600 mil familias son sostenidos por una mujer. 69 mujeres de cada 100 tienen hijos.

mujeres de cada 100 tienen hijos. 36.6 horas dedican las féminas a la semana a la labores domésticas.

horas dedican las féminas a la semana a la labores domésticas. 1.6 % son divorciadas.

La realidad de las madres trabajadoras

En la Universidad del Caribe se tiene una plantilla laboral de 260 personas de las cuáles un poco más de la mitad son mujeres y un 70% son madres de familia, afirmó la rectora, Priscila Sosa Ferreira.

En entrevista en el marco del Día de las madres, afirmó que: “como institución pública, tenemos que sumarnos a no solo promover la equidad de género, en el sentido de que haya las mismas oportunidades de trabajo, las mismas oportunidades para hombres y mujeres, sino también brindar las facilidades para que se cumpla con lo que marca la ley en el sentido de la licencia de maternidad.

Agregó que una vez que nace el bebé y vence la licencia, estamos convencidos en que tenemos que apoyar la mamá para que tenga horario corrido, además de su hora de lactancia, para continuar con su trabajo, pero también con su función de mamá.

También se tiene que respetar el derecho de quien es papá para que cuente con unos días, dos semanas una vez que nace su bebé para estar presente y apoyar a su esposa e hijo.

Dijo que esto ya está marcado como una tendencia de protección a los derechos, asumido por los trabajadores y respetado por la Universidad del Caribe y promovido por las mismas autoridades en la legislación, por eso estamos obligados a ello.