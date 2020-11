Mujeres de Playa del Carmen viven con miedo ante los levantones

La ciudad Playa del Carmen pasa por un momento realmente atemorizante para las mujeres, y es que se ha sabido que desde el mes de octubre han habido intentos de raptos a jóvenes en vehículos y también actos realizados con abuso sexual que han sido denunciados internacionalmente por La Red Feminista Quintanarroense.

En un sondeo realizado por La Verdad Noticias a mujeres jóvenes y adultas en edad productiva señalaron que viven con un temor constante en el momento de salir a la calle y que han optado incluso por no salir después de la 7:00 de la noche ya que temen por su vida, situación similar a la que se vive en Cancún.

En Playa del Carmen las mujeres viven con miedo

“Yo me muevo en una moto, ya que no me siento segura en el transporte, aún así los días libres de mi novio le pido me acompañe en el trabajo, tengo amigas que ya han dejado de salir en las noches y en el lugar donde vivo comenzamos a pagar seguridad privada para nuestra privada (calle) ya que intentaron llevarse a un par de chicas precisamente en un vehículo”, comentó una mujer de Playa del Carmen afectada por la violencia.

Continúa ola de violencia a la mujer en Playa del Carmen

Otra de las recurrentes en este sondeo es que que las mujeres de esta ciudad de la Riviera Maya, es que no confían en la policía, y no es para menos si hace unos días después de presentar la nota de La Verdad Noticias que destapó la realidad de los levantones de mujeres en Playa del Carmen, señalaron no tener conocimiento de los hechos y hasta trataron de descalificar la información emitida por la Red Feminista de Quintana Roo.

Desde octubre ocurre esta situación en Playa del Carmen

Por el momento las mujeres de esta importante ciudad turística del estado viven con miedo practicante todo el tiempo, y esto ha modificado su forma de vida en la cual han cambiado sus rutas habituales, medios de transporte, la libertad de caminar o trasladarse solas y una constante psicosis que afecta su salud mental.

