Mujer se lesiona en brutal CHOQUE de combi y nadie se hace responsable; ella paga sus terapias “como puede”: Cancún

En Cancún uno de los transportes público más utilizados son las famosas combis de transporte público, que han generado mucho caos en la ciudad ya que son los vehículos colectivos que más reportes de accidentes viales tienen, han habido lesionados, fallecidos y hasta ejecutados con arma de fuego en estos pequeños “ataúdes comunales”.

Así le sucedió a la señora Verónica P. quien ese día tomó una ruta para llegar al destino como la mayoría de cancunenses día a día, sin embargo no se imaginó que su destino cambiaría para siempre el día 17 de agosto de año, al tomar el vehículo concesionado de transporte público perteneciente a los conocidos como de franja roja, que impactó contra una camioneta blanca, la combi 148 con placas 3227TRY iba con más de una docena de pasajeros a bordo entre ellos doña Verónica.

“Pues el día 17 de agosto chocó la combi donde yo iba rumbo a mi trabajo, fue en la Av. Nichupte, tuve una fractura de mi codo de mi mano izquierda, me llevaron al hospital general donde estuve más de cuatro horas, ahí llegó el de tránsito a pedirme mi nombre dirección y teléfono, al momento que me hicieron curación en mi brazo, al salir no había nadie que se hiciera responsables de los gastos, tuve que pagar yo para poder abandonar el hospital”, comentó la afectada en exclusiva a La Verdad.

El accidente sucedió cerca de las 9 de la mañana del 17 de agosto del presente año, fue sobre la avenida Nichupté, ruta normal del vehículo combi, en el cruce de con la avenida 135 en la región 96, en el hecho hubo 10 lesionados incluyendo un menor, dentro de estos lesionados se encontró doña Verónica P, quien se fracturó el codo.

“De ahí fui a la fiscalía para que me tomaran la declaración y de ahí en adelante me traían vuelta y vuelta hasta que me fastidié, gasté más en transportes y pues como tú sabes yo sigo pagando los gastos de doctor y terapias, hasta el momento llevo como quince terapias de 300 cada una”, nos confirmó.

Este hecho ha causado daños irreparables en la afectada quien por ahora al viajar en cualquier tipo de vehículo la invade en pánico y no sabe cómo reaccionar, tal vez la rehabilitación le ayude a recuperar parte de la movilidad de su brazo izquierdo y con esto el sustento por medio de un trabajo, ya que no ha podido laborar por meses, pero las heridas emocionales allí han quedado, sin ninguna reparación por parte de la empresa de transporte.

“Pues realmente nada más es mi brazo (lesionado) pero no me recomiendan trabajar hasta que no quede mi brazo bien he tenido complicaciones y sigo con molestias, la verdad quedé muy espantada ya no tomo combis pero aún así me subo en cualquier transporte y siento mucho miedo, nada más espero el momento de que se vayan a estampar”, concluyó la afectada.