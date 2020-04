Mujer manda a bañar a los albañiles de Cancún por COVID-19

Luego de que se decretó hace unos días la fase dos por el coronavirus en todo México y se dio a conocer la “Emergencia Sanitaria”, ayer la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, ordenó desinfectar las calles principales de Cancún, a través de una fórmula especial para eliminar virus y bacterias, pero esto no le cayó del todo bien a una mujer, quien expresó sus comentarios en redes.

La mujer identificada como Rosario G. S., luego de que publicaron las fotos de la labor del ayuntamiento, escribió en la caja de comentarios un texto, en el que indicó que en vez de desinfectar las calles de Cancún, deberían mandar a bañar a todos los albañiles y bajarlos del transporte público, pues, según ella, tienen muchos virus y bacterias.

“Bajen a los albañiles de las combis mejor y bañanlos, esa gente puerca ni el hocico se lavan de pérdida denles un listerine, de que sirve que laven las calles si la gente anda toda puerca soltando sus virus y bacterias”, decía el comentario en redes sociales, que después de esto le comenzaron a llover críticas.

Mujer indigna con sus comentarios subidas de tono

“Por personas como los albañiles usted tiene una casa y se siente segura en estos momentos. Ojala el karma sea tan grande con usted”, “hay que ser viral a esta mujer, está ofendiendo a los compañeros”, “hay no mi bilis se me va regar con gente nefasta como Rosario G. S., Dios mio no te pido que te la lleves quitale lo PENDEJA!!! La lady finolis COMPARTAN HACERLO VIRAL”, algunos comentarios en su contra.

Hay que destacar que estas medidas que el gobierno municipal es para evitar el contagio y propagación del coronavirus en la ciudad, por ello es que desde ayer comenzaron a desinfectar la calles de Cancún con un líquido especial preparado para eliminar virus y bacterias, como el COVID-19.

En estado, la mujer antes mencionada, fue exhibida en redes, pues trajo mucho descontento entre los usuarios, tan solo en minutos, le llegaron más de 60 comentarios en lo que había escrito, la mayoría era para quejarse y exigir que borre esa publicación discriminatoria.