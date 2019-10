Mujer de Cancún tiene miedo de morir; su expareja la acosa y lo difunde en redes

Una jovencita de Cancún denunció, a través de sus redes sociales, el maltrato físico y psicológico que sufre por parte de su ex pareja, a quien responsabilizó por cualquier cosa que le pase.

De acuerdo con la víctima, ya ha denunciado esta situación a las autoridades encargadas de defender los derechos de las mujeres, sin embargo, nada han hecho al respecto, pues las agresiones por parte de su ex pareja continúan.

Mujer de Cancún tiene miedo de morir; su expareja la acosa y lo difunde en redes

La víctima confesó que dichos maltratos no sólo no cesan, sino también han aumentado tras la muerte de uno de sus hermanos, el cual, según lo relatado, se encargaba de cuidar a ella y el resto de la familia.

"Estoy harta de vivir este infierno que parece que nunca acabará. Como muchos sabrán mi hermano mayor Daniel Omar mi conejo se fue al cielo, su partida nos dejó un vacío enorme, él era mi protector muchos saben cómo me protegía... Hoy como muchas veces el papá de mi hija y mi ex pareja RENÉ LÓPEZ RUIZ (Cucho Ruiz ), no deja de acosarme gritarme y amenazarme con matarme", se lee en un post realizado por la joven.

Mujer de Cancún tiene miedo de morir; su expareja la acosa y lo difunde en redes

"Hoy entró a la fuerza a mi casa rompió la puerta y comenzó a golpearme muchas veces. Gracias a mi madre que se enfrentó a él lo pudo sacar de mi casa, esto pasa muy frecuentemente por que él sabe que no hay un hombre en la casa que nos pueda defender y se aprovecha de eso para hacer y deshacer cuando quiera", continuó escribiendo.

"Ya puse demanda anteriormente pero no le hacen nada tarda demaciado y por mientras esta persona sigue entrando a mi casa y nadie le hace nada CUALQUIER COSA QUE ME PASE LO HAGO RESPONSABLE A ÉL", termina de leerse en su cuenta de facebook.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Yucatán usaba cámaras de la SSP para espiar a su esposa; también la golpeaba

En este contexto, la joven espera que las autoridades puedan intervenir antes de que su agresor llegue a medidas todavía más extremas, en las cuales ya no haya nada por hacer.