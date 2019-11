Mujer con fractura fuerte en su brazo lleva una semana esperando ser operada

A través de Facebook, se ha dado a conocer la historia de Lucí Viviana Albornoz Canul, una mujer que desde hace una semana se encuentra internada en el Hospital General de Cancún, sin que se le haya intervenido quirúrgicamente, debido a la falta de material para hacerlo.

De acuerdo a la publicación, Luci ingresó a las 23:00 horas del viernes 25 de octubre a causa de una fractura en el brazo izquierdo, sin embargo, la operación que necesita requiere tornillos que deben colocarle y que no hay en el nosocomio.

La convaleciente es originaria de Kantunilkín, municipio de Lázaro Cárdenas, madre de dos hijos, uno de cuatro años y una bebé de seis meses apenas; su esposo no cuenta con un trabajo fijo, por lo que su ingreso es poco y viven “al día”.

“Tiene una semana que está en el hospital general de Cancún cama 17 planta baja, ella ingreso a las 11 pm el viernes 25 de octubre del 2019 por una fractura de brazo izquierdo.

No la han operado porque el hospital no cuenta con los tornillos que debe llevar en su brazo.

Al igual al entrar me encontré con un pasante que se portó demasiado grosero y despotamente me contestó diciendo que era Ernesto Gama.

Me presenté con mi nombre sin decir que puesto desempeño he incluso mencioné que me enviaba el Dr. LEON PEREZ SOCRATES HOMERO. JEFE DE LA JURISDICCION SANITARIA #2. Y contesto que no le importaba”, relata el hombre que solicita ayuda para la Luci Viviana.

“Necesitamos que alguna autoridad vea por ella. Señores si nos comprometemos con nuestra gente por favor hagámoslo ahora que nos necesitan pongámonos la mano en el pecho y ayudemos".

Hay muchas necesidades pero hay algunas que no podemos hacerla esperar. Sin ofender a ninguna autoridad, yo se que las autoridades trabajan muchos y no tenemos ojos en todos lados ni tampoco que se use para grillas respetando a la señora Luci.

Gracias se que esto tendrá respuesta. Sin sonrisa porque esto no es para reírse. Bendiciones”, continúa el texto.

Después de su publicación, la fotografía de Luci, así como su situación, se han viralizado, por lo que se espera que algunas personas acudan a ofrecer su ayuda y que la intención de que las autoridades intervengan, surta efecto.