Mujer cancunense encuentra gusanos en sus salbutes y enloquece (Video)

Una denuncia en redes sociales puso en evidencia a un negocio dedicado a la venta de alimentos en Cancún, pues fue por medio de Facebook donde una mujer relató que dentro de su salbutes había gusanos.

Esto sucedió en un puesto ubicado en la colonia Tres Reyes, Primera sección y, de acuerdo a la denunciante, el precio que manejan por los productos que venden en el lugar, no corresponde a la devolución en efectivo que le hicieron después de quejarse por las condiciones insalubres de sus alimentos.

Te puede interesar: ¡Ya ni la amuelan! Malos hábitos de cancunenses pone en riesgo a peatones

"No hay nada mejor que hacer las cosas uno mismo en casita todo limpio todo bien. Amig@s siempre chequen bien lo que compren en la calle. Y todavía amablemente las fui a devolver y la sra se ofendió me dijo mentirosa y que sólo el aguacate tenía gusano que sólo se lo quitará y listo, yo le dije que no porque pues ya todo estaba contaminado y no me comería algo con gusano y dijo que no fuera chismosa que su carne estaba bien y Quería que me las quedará y bueno al final de tanto "bla" bla" "bla" le dije que me devolviera mi dinero $180 y al final solo me dió 50. El don dijo que cada salbute costaba 8 y ella le respondió muy segura que él estaba equivocado que costaba 10 y el don le hizo señas de que se callara que dijera que costaba 8 para que no me devolvieran mucho y bueno ya no quise discutir más y decidí compartirlo con ustedes para que tengan cuidado porque para mí eso estuvo muy mal" se lee en el texto que sirve como descripción para un video donde se observa que, efectivamente, los salbutes estaban infestados de gusanos.

Más noticias de Quintana Roo AQUÍ

Por lo anterior, la afectada recomendó a los cancunenses tener mucha precaución a la hora de comprar comida en la calle, y de ser posible, consumir sólo cosas hechas en casa con la higiene y cuidado requeridos.