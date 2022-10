Mueven conciencias contra la pena de muerte.

Miles de personas esperan en el corredor de la muerte ser ejecutados por sus gobiernos, con diversos métodos como ahorcamiento, inyección letal, entre otros; por ello, y con el fin de apoyar, fomentar y consolidar la conciencia política y general del movimiento global contra la pena de muerte, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte.

La pena capital ha sido abolida o no lo ponen en práctica en más de 160 Estados integrantes de las Naciones Unidas. La aplicación de la pena capital está cada vez más restringida en los países que no la han abolido totalmente, salvo Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Estados Unidos, que la mantienen vigente. México es un sólido opositor de esta práctica.

Sin embargo, la pena de muerte existió en México desde tiempos prehispánicos y el antecedente más inmediato del reciente pasado es el artículo 22 de la Constitución de 1917.

Por decreto, en el país fue suprimida la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, sustituyéndose por la pena de prisión y la Constitución fue reformada en 2005 para prohibir expresamente la pena de muerte.

Quienes se oponen a la pena de muerte, en términos generales, argumentan que la pena máxima refleja la supervivencia en el mundo de la Ley del Talión. Que no existe justificación ética, moral, jurídica, y política que pueda sustentarla, esencialmente que es incompatible con los Derechos Humanos.

Pena de muerte en el mundo

Mueven conciencias contra la pena de muerte.

56 naciones del mundo mantienen en su legislación la pena de muerte, y 28 países la tienen en sus leyes, pero llevan menos de una década sin realizar ejecuciones. Los países y territorios en América que todavía conservan esas leyes son Belice, Bahamas, Cuba, Estados Unidos, Guayana, Jamaica, Santa Lucía, Granada y Trinidad y Tobago. El resto están en África y Asia.

En tanto, los países del continente que son “abolicionistas solo para delitos comunes” son Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú. Y en 8 naciones del mundo la pena de muerte únicamente aplica para delitos graves como los cometidos en épocas de guerra.

“Solo 20 países son responsables de todas las ejecuciones que se llevaron a cabo en el mundo” en 2019, según Amnistía Internacional. Los cinco donde el mayor número de ejecuciones estatales se han realizado son China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto, que siguen abanderando esta lista.

En 2021, Amnistía internacional detectó un “aumento preocupante” de las ejecuciones y condenas de muerte, con un repunte del 20% respecto al año anterior como consecuencia, entre otros factores, del fin de muchas restricciones por la pandemia de Covid-19.

En su análisis, el organismo cifra en 579 el número total de ejecuciones cometidas en 18 países durante el 2021, de las que 314 corresponden a Irán, lo que sitúa al régimen de Teherán en su tasa más alta desde 2017.

De igual manera, las ejecuciones se duplicaron "con creces" en 2021 en Arabia Saudí, donde durante solo un día de marzo las autoridades acabaron con la vida de 81 personas.

Cancunenses a favor de la pena de muerte

Mueven conciencias contra la pena de muerte.

En una sociedad amedrentada por la inseguridad, muchos de los benitojuarenses apelan por medidas tan drásticas como la pena de muerte ante los graves índices de impunidad a los que lamentablemente se han llegado en Quintana Roo, pues las medidas para hacer frente a la delincuencia han sido ineficaces.

Así lo considera Margarito, quien cree que la delincuencia no aprende y la pena de muerte es un castigo ejemplar para que nadie más repita las mismas conductas criminales.

Margarito, 60 años: “Si estoy de acuerdo porque los criminales no entienden de ninguna forma. Aunque caigan en la cárcel ahí salen hasta mejor preparados cuando cumplen su tiempo y luego regresan a sus viejas mañas. Entonces sí, si fuiste un asesino no creo que merezcas vivir, si fuiste un violador o un secuestrador tampoco. Claro que estoy de acuerdo”.

Hortensia, 59 años: “Estoy a favor porque nos cuesta mantener a tanto delincuente que al rato ya anda en la calle haciendo lo mismo, al menos que sirva como ejemplo y así ya la van a pensar antes de hacer sus tarugadas. En la Biblia dice ‘ojo por ojo, diente por diente’ porque solo así aprendemos como personas, y si hiciste mal, tienes que pagar con la misma moneda, ni modo”.

Carlos, 50 años: “No creo que nadie tenga derecho de quitar una vida, ya sea un delincuente o la autoridad. Solo Dios da y solo Dios quita, entonces el castigo que van a recibir viene de arriba. Yo tengo amigos en la cárcel y están arrepentidos de lo que hicieron, porque les quitaron todo, dejaron atrás su vida, su familia, su libertad. Creo que ya con eso es suficiente para reflexionar que los actos que hacemos siempre van a tener sus consecuencias”.

José, 58 años: “Estoy de acuerdo siempre y cuando el castigo sea igual a lo que hicieron. Si terminaron en la cárcel por homicidio, por violación de menores o por algún crimen fuerte, entonces sí, que les den pena de muerte. Por cosas menores como extorsiones y asaltos no lo considero necesario porque no vale la pena, no es lo mismo robar que matar o violar”.

Luis, 22 años: “Estoy a favor porque son personas que no sirven a la sociedad. ¿Para qué queremos vivo a un asesino, a un violador? Si eres un asesino o un violador sí que te mereces la pena de muerte. Creo que si está la muerte como castigo podrían bajar los números de asesinatos porque ya los maleantes saben el riesgo que representa hacer sus cosas”.

En contra

Gonzalo, 61 años: “Estoy totalmente en contra, para eso existen las instituciones y las cárceles donde quien sea que haya cometido un crimen tenga la oportunidad de reflexionar y arrepentirse. Hay muchos que ni así se alinean, entonces a ellos cada perpetua. Creo que es un castigo más grande que estén encerrados de por vida a quitárselas por lo que hicieron”.

Mario, 20 años: “Creo que pasar la vida encerrado es una pena más grande que a que te la quiten por algo que hiciste, porque si mataste y te matan pues no hay nada que aprender, te dan una salida fácil. En cambio, una cadena perpetua es como estar muerto en vida, sabes que te morirás en la cárcel”.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.