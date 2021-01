Muertes COVID en Cancún agotan emocionalmente a personal médico ¡Están cansados! | Iván Cadena

El incremento de muertes COVID en Cancún durante las últimas semanas, ha agotado física y emocionalmente al personal médico que lucha contra la pandemia.

Tal es el caso de Ulises Bautista, médico general del área de medicina interna COVID-19, quien lleva siete meses combatiendo el virus en la primera línea.

Si bien hace dos días recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer para generar inmunidad contra el virus, el especialista señaló que eso no basta para frenar el número de casos.

Prueba de ello, dijo, es el incremento en el número de contagios y muertes COVID en Cancún, que se ha disparado a la par con el Plan Nacional de Vacunación.

Ulises Bautista es médico general del área de medicina interna COVID-19 y lleva 7 meses combatiendo la pandemia. Foto: Iván Cadena.

"Creo que todo el personal, tanto de enfermería, intendencia, químicos, médicos, todos estamos ya hasta un punto del agotamiento, no solamente físico, sino emocional y moral de ver que mucha gente no sobrevive", dijo.

Muertes COVID en Cancún

Ulises, quien cubre el turno nocturno del Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cancún, contó que durante las últimas tres semanas las muertes COVID se dispararon.

Tan solo en su turno, al médico general del área de medicina interna COVID-19 le ha tocado contabilizar tres defunciones diarias.

Agregó que muchas de las muertes, son porque los enfermos COVID llegan en un estado crítico en el que es muy difícil salvarlos.

Por ello, pidió a la población a no salir en caso de no ser necesario, y si no pueden evitarlo, pues que salgan con todas las medidas de protección.

Sobretodo, insistió, si se vive o convive con personas que son catalogadas dentro de la población de riesgo y vulnerable al virus.

Coronavirus en Cancún

Actualmente, el hospital donde labora el médico Ulises Bautista, registra una ocupación hospitalaria del 90%, de las casi 60 camas para pacientes COVID-19 que hay en la clínica.

Ayer jueves, la Secretaría de Salud de Quintana Roo diagnosticó 145 nuevos casos de coronavirus y otras 30 muertes COVID, siendo la cifra más alta desde que comenzó el rebrote del virus.