Mueren en Cancún cientos de operadores de transporte público por COVID-19

Martín, operador de combi en Cancún, afirma que en medio de la pandemia, a pesar del riesgo ha tenido que seguir trabajando, ha visto caer a otros compañeros, por culpa del COVID-19, desde que inició el año pasado hasta ahora, por lo que él trata de llevar a cabo las medidas sanitarias impuestas por las autoridades.

“Al menos 10 compañeros que conozco ya murieron por culpa del bicho y se rumora que hay más, debido a que muchas veces las personas no hacen caso a los protocolos que piden las autoridades que se cumplan”, dijo Martín.

Transporte público golpeado por el COVID-19

Señaló que en parte la culpa es de los mismos operadores de las combis, pues no acatan el cupo limitado de pasajeros y con tal de, tal vez ganar más o llevar el sustento a sus hogares o la famosa liquidación, tienen que subir a más personas a la unidad, poniendo en riesgo la vida de todos y hasta de él mismo.

En este sentido, Luis, taxista por más de 25 años en el Sindicato Andrés Quintana Roo, refirió a La Verdad Noticias, a través de una llamada telefónica que, él conoce a más de 15 colegas que perdieron en lo que va de la pandemia, “lamentablemente si conozco a gente que ya murió y se dedicada al taxi, unos tengo entendido que si se cuidaban y otros al no creer al 100% en el COVID-19 no se cuidaban”, señaló Luis.

Recalcó que los operadores de transporte público, sea taxis, mototaxis, combis y autobuses, están muy expuestos al virus, pues tienen que agarrar el dinero de las personas y si en una de esas, el pasajero no se cuida o no se lavó las manos en ese instante, contagia al conductor, “afortunadamente a mi no me ha dado, pero no bajaré la guardia”, comentó.

Más de 100 taxistas han muerto en Cancún de COVID-19

Otro conductor de taxi de nombre Raul, refirió, de igual modo a través de una llamada telefónica, que él en un principio no creía en el virus, pues pensó que solo se trataba de una estrategia del gobierno, pero contó que comenzó a creer, cuando sus colegas comenzaron a morir por esa causa.

“Al menos 20 taxistas han muerto, de los que conozco y aquellos rumores que llegan a mi oído, por causa del COVID-19, desde ese entonces comencé a creer, además de que a una de mis tías le dio y estuvo muy grave, al grado de requerir oxígeno, por fortuna vivió”, añadió.

Es de mencionar que, de acuerdo con Heriberto Núñez, quien busca la dirigencia del sindicato Andrés Quintana Roo, en rueda de prensa, señaló que al menos 100 taxistas en Cancún han fallecido durante la pandemia, lo confirma que este sector es uno de los más golpeados por el nuevo coronavirus. La Verdad Noticias.

