Muere paciente esperando consulta en el Hospital General de Playa del Carmen.

Rudolf Geers, presidente de la A.C. “Vida Positiva Playa”.

“En los últimos años hemos observado que la atención a personas con VIH aquí en Playa del Carmen cada vez está un paso atrás de la epidemia que observamos y que como ustedes saben somos uno de los lugares con la más alta prevalencia de VIH”, denunció Rudolf Geers, presidente de la A.C. “Vida Positiva Playa”.

En conferencia de prensa el luchador social denunció que aunque los casos de nuevas infecciones han aumentado en Playa del Carmen, no se puede decir lo mismo de la atención que reciben los pacientes en el Hospital General de Solidaridad, así mismo comparó el caso con Cancún en donde un médico atiende a 240 usuarios.

“Mientras, aquí en Playa, son 375, en consecuencia hemos observado varias violaciones de las normas establecidas para la atención de personas con VIH y ahorita cuando una persona ingresa de nuevo al SAI hasta que tenga su primera cita podrá iniciar el tratamiento, y esta tarda de cuatro a ocho semanas”, señaló.

Advirtió que han observado por lo menos un caso de una persona que falleció esperando una consulta médica para atender su enfermedad y en caso de asistir a urgencias no pudo ser atendido debido a que -denunció- el propio director del Hospital General de Playa del Carmen, Francisco José Granados, acepta que no tiene personal capacitado para atenderlos.

“Censida declaró en su boletín de 2018 para las personas con VIH que la alta tasa que se presenta en Quintana Roo, precisamente en Playa del Carmen es inaceptable e intolerable porque el VIH ya tiene solución y los medicamentos antiretrovirales no matan el virus, sino que evitan que el virus se pueda reproducir”, aseguró Rudolf Geers.

Quizás te interese: VIH/Sida: Países de América Latina con mayor número de contagios

Finalmente comentó que una persona que toma medicamentos de tres a seis meses llega en su carga viral indetectable que significa que ya no se detectan virus activos por lo tanto la persona tiene una esperanza en calidad de vida como cualquier otra persona porque ya no hay virus que ataquen las defensas y además esas personas ya no pueden infectar a otras personas.