Muere ante la desesperación de su padre en Chetumal.

A pesar de los esfuerzos de su padre por ayudarlo a respirar, un joven de 19 años de edad perdió la vida por asfixia en el interior de su domicilio la calle Guayacán entre Cocoyol y Flamboyanes, en Chetumal.

Aunque inicialmente circuló la versión de que se trató de un suicidio, paramédicos señalaron a La Verdad Noticias que el deceso fue consecuencia de una asfixia, presuntamente por causa de una enfermedad.

Se abundó que del caso se tuvo conocimiento a través del Número de Emergencias 9-1-1, en el que se señalaba que un hombre intentaba ayudar a su hijo que no podía respirar y que necesitaba auxilio médico.

El padre del joven refirió que, cuando entró al cuarto de su hijo de 19 años, se percató que enfrentaba problemas para respirar y que, al tiempo que intentó auxiliarlo, llamó al Número de Emergencias.

Desafortunadamente, los paramédicos que llegaron, no pudieron ayudarlo, ya que, no contaba con signos de vida. Personal de la Fiscalía General del Estado señaló que no era necesaria la presencia del Servicio Médico Forense debido a que la muerte fue natural.

Detienen a ladrones

Detienen a par de ladrones en Chetumal.

Delincuentes ingresaron a un restaurante durante la madrugada y se robaron un contenedor de dinero. El propietario se ocultó durante el atraco y llamó a las autoridades, quienes al llegar, lograron detener a los hampones.

El atraco ocurrió en un establecimiento ubicado en la avenida Maxuxac entre 8 de Octubre y Jacinto Pat de la colonia Proterritorio.

Los malhechores rompían y revolvían sus cosas, además de apoderarse de una alcancía de plástico tipo mascara, de color rojo, que contenía dinero en efectivo.

Por fortuna, los policías llegaron cuando los sujetos escapaban, por lo que fueron detenidos, siendo trasladados inmediatamente a la Fiscalía General del Estado, iniciando una carpeta de investigación marcada con el número FGE/QROO/PPB/03/1122/2022.