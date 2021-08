Movimiento 'Abre mi Escuela' exige un regreso a clases sin semáforo epidemiológico

Esta mañana se llevó a cabo una manifestación pacífica del movimiento 'Abre mi Escuela' el cual inició con una caravana que tuvo su punto de partida en Marina Puerto Cancún y que circuló por las principales calles de la ciudad hasta llegar al Malecón Tajamar.

Padres de familia fueron acompañados por sus hijos quienes portaban pancartas del descontento sobre las clases en línea

José Alberto Robles, vocero y representante del movimiento 'Abre mi Escuela' en Quintana Roo, informó para La Verdad Noticias que la manifestación pacífica tiene como principal objetivo el que haya mayor conciencia en cuidarnos para bajar la ola de contagios porque sólo así se podrá tener un regreso a clases, y por otro lado, hacer un llamado a la autoridades para le den prioridad a la educación con el regreso a clases de manera presencial, además el que sea decretado como una actividad esencial la educación, para no depender de un semáforo epidemiológico.

"Necesitamos que se invierta en educación, desde hace 16 meses que no tenemos actividades y sabemos que la educación es sumamente importante, porque quien no Invierte en educación, no invierte en desarrollo", aseguró el vocero del movimiento.