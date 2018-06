Móvil político atentado a candidata regidora: Juan Carrillo

El candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, por la coalición “Todos por México”, conformado por el PRI, PVEM, Nueva Alianza, responsabilizó a sus opositores del atentado que sufrió la candidata a regidora de su planilla Araceli “Cheli” Magaña Martínez, así como de otra simpatizante, Noemí Pazos Sarabia y exigió su esclarecimiento.

En conferencia de prensa, exigió por parte de las autoridades garantías para esta elección al tiempo de informar que ya se interpusieron las denuncias correspondientes, e informó que el mismo gobernador Carlos Joaquín le llamó vía telefónica, ya que expuso: “autoridades, candidatos, partidos y ciudadanos no podemos permitir que la violencia política y social escale un nivel más. Es inaceptable”.

Juan Carrillo Soberanis, en conferencia de prensa.

“Condenamos lo ocurrido, la política no puede convertirse en una lucha de bandas donde impere la violencia, por el contrario, debe estar orientado a solucionar problemas y no a crearlos, lamentamos que hayan este tipo de actos que son consecuencia de una elevada guerra sucia que ahora pasa a las calles y que no son el modelo a seguir en el municipio ni en ningún lado, ni en Quintana Roo y en México”.

El aspirante a reelegirse a la alcaldía dijo que: "ya pasamos de la violencia en Internet con ataques, con noticias falsas, con señalamientos infundados a la violencia física, a la intimidación a la que hemos sido sujetos gente que está aquí presente, damas que están aquí presentes, que son nuestra fuerza en la Zona Continental, y a la búsqueda de crear miedo entre la población y especialmente a la campaña que encabezamos”, reiteró.

Juan Carrillo Soberanis, en conferencia de prensa.

También dijo que es lamentable y preocupante atentado contra nuestra compañera candidata a regidora Chely Magaña y nuestra activista Lisbeth Paso, quien también se encuentra estable de salud y su pronóstico es aún mejor que el de Chely, “no es un acto aislado, es resultado de una serie de amenazas de días atrás, no solo contra la candidata sino contra los militantes que forman parte de la estructura electoral”.

Reiteró que “las personas que trabajan con voluntad todos los días para llevar nuestro mensaje casa por casa han estado siendo amenazados constantemente, nunca pensamos que fueran a pasar de las amenazas a la violencia física y al tratar de arrebatarle la vida a alguien, quien además de ser candidata a regidora, es nuestra líder más fuerte en la Zona Continental”.



Por último dijo que: “condenamos cualquier tipo de acto violento, verbal y físico, en Internet y en la calle, directos o indirectos”.