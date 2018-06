Mototaxistas prestarán servicio en Cancún a partir de julio 2018

Será el 15 de julio del presente cuando entren en circulación mil 900 unidades de moto taxis en Quintana Roo, de estas 400 serían destinadas a Cancún y 600 a Chetumal, señaló Mauricio Delfín Avendaño, secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCM).

Estas unidades prestarían el servicio a las zonas residenciales como Gran Santa Fe, lugares donde no hay mototaxis, las cuales no podrán viajar más allá de un kilómetro, ya que no estarían adaptadas para recorrer toda la ciudad, por lo que recorrerán distancias cortas y tendrán un costo de 10 a 15 pesos, las personas discapacitadas no pagaran el servicio y los estudiantes pagarán 5 pesos

Mauricio Delfín Avendaño, dijo que las unidades contarán con un seguro de vida por 200 mil pesos para conductores y estarán cubiertos con un seguro de daños a terceros por un millón de pesos, los moto taxis serán del 2018, y quien conduzca tendrá la obligación de portar casco obligatorio para respetar la ley y estarán numerados, además estarán debidamente rotuladas y portarán el logotipo de la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCM).

“Para quien quiera ser conductor de estas unidades, tendrán que ser parte de la UGOCM, y no tendrán que dar liquidación, ellos van a ser los dueños y van a hacer sus propias cajas financieras, nosotros les vamos a cobrar 380 pesos al mes por estar afiliados a la Unión”, fue lo que dijo el secretario de la Unión General de Obreros y Campesinos, en rueda de prensa.

Los conductores deberán presentar su pago a la institución, copia del INE, copia de su tarjeta, copia del pago de su unidad así como pagar en Sefiplan; tendrán beneficios como prestación médica, asesoría médica gratuita, asistencia vial durante el tiempo de traslado en caso de accidentes y el seguro por 200 mil pesos.