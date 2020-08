Mototaxis en Cancún no cumplen medidas sanitarias contra el Covid-19, son sancionados

Luego de ser descubiertos en punto de revisión incumpliendo las medidas sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19, cuatro mototaxis en Cancún fueron sancionados por autoridades del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), llevándose las unidades.

Al respecto la delegada en la zona norte de esta dependencia, Bibian Castillo Dzul indicó que este servicio de transporte tolerado en ciertas zonas de Cancún por parte del estado, así como el municipio, fueron interceptados en puntos de revisión colocados en puntos estratégicos y al momento de la supervisión se observó cómo los conductores de estas unidades incumplían con las medidas sanitarias esenciales como el uso del cubrebocas.

“Si bien es cierto estas unidades están siendo toleradas en algunas zonas de la ciudad por parte del Gobierno del Estado y por el Ayuntamiento de Benito Juárez, es cierto también que no se va a permitir sean un medio de contagio del Covid-19 para los usuarios”, dijo.

Mototaxis en Cancún son multados

Las multas aplicadas por las faltas antes mencionadas a los conductores de estos mototaxis en Cancún oscilan entre los 300 a mil UMAS, lo cual corresponde al menos a 26 mil pesos.

Castillo Dzul explicó que en la ciudad dos agrupaciones han sido señaladas constantemente por no acatar las medidas antes mencionadas, lo cual resulta más preocupante al tratarse de un servicio del transporte utilizado por muchos usuarios.

Noticias Cancún

“La prioridad en este momento es la salud pública, no vamos a permitir que ningún sector del transporte ponga en riesgo la salud de los ciudadanos”, escribió la delegada en sus redes sociales.

Te puede iteresar: VIDEO: Mexicanos sobrevivieron a la explosión en Beirut Líbano (Exclusiva)

Además de no cumplir medidas como el uso del cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y la capacidad máxima de un pasajero por unidad en ese tipo de transporte, no han respetado las indicaciones de no salir a avenidas principales, así como limitarse a las zonas que le fue asignado por el ayuntamiento en 2018.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Con infoirmación de La Verdad Noticias y el Imoveqroo