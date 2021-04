Motos acuáticas amenazan los estromatolitos de Bacalar; autoridades son omisas

Pasearse a bordo de motos acuáticas sobre los estromatolitos de Bacalar, se ha convertido en una nueva moda en Instagram, luego de la pérdida de los siete colores de la laguna, que ha desencadenado un nuevo problema: la movilidad del turismo hacia la zona sur del sistema lagunar, específicamente Xul-Ha, donde los operadores turísticos han optado por reubicar sus atractivos como los paseos en Jet Ski.

Sin embargo, estas unidades se rentan sin restricción alguna, ni información adecuada a los turistas sobre qué zonas deben y no bordear. En algunos casos, por ejemplo, los viajeros amarran las motos a los manglares o se estrellan contra ellos, aún cuando se trata de una especie protegida por la NOM-022-SEMARNAT-2003.

Motos acuáticas amenazas estromalitos

La organización Guardianes Lagunares, dedicados a la protección del sistema lagunar de Bacalar, ha documentado por lo menos 25 accidentes a bordo de motos acuáticas, la mayoría de ellos, son de personas que circulan sobre los estromatolitos y a exceso de velocidad, pero también de mangles dañados por las unidades.

Turista conduciendo una Jet Ski en el sistema laguna de Bacalar. Foto: Instagram.

De acuerdo con David Martínez Álvarez, miembro de la organización, muchas de estas unidades tampoco cuentan con los permisos necesarios para poder realizar los viajes, y a pesar de que las autoridades tienen información sobre ello, han hecho caso omiso a las sanciones que deben aplicarse para evitar la repetición.

"Cuando tú rentas una moto no te piden absolutamente nada. No te piden libreta de mar (una licencia), un deslinde de responsabilidades, ni una resposiva", dijo Martínez y añadió que a los turistas "no hay quién les diga qué es un estromatolito, no hay quién les diga qué se puede hacer, y al no saber controlar los vehículos. lo primero que hacen es estrellarse contra un manglar y si tu rompes un manglar de la mitad al tronco, se va a morir".

Autoridades omisan ante daño ambiental en Bacalar

David acusó omisión y corrupción de las autoridades, pues de todos estos casos Capitanía de Puerto tiene la información y, aún así, no impuesto una sola multa.

"No hay quién los regule y se supone que Capitanía de Puerto los tiene matriculados, pero nosotros hemos subido (a un grupo de WhatsApp) inifinidad de reportes con fotografías, número de matrícula de motos y de qué marina salieron y no pasa nada", contó.

Explicó que la ambigüedad en la Ley territorial también ha complicado la regulación de las motos acuáticas, pues si bien la Laguna de Bacalar le pertenece a Bacalar, Hul-Xa le pertenece a Othón P. Blanco "y con eso juega esa gente que compra y renta motos".

Te puede interesar: Bacalar: Tunden a influencer por publicar video donde pisa estromatolitos

Si bien hasta ahora solo se han registrado daños a estromatolitos y manglares, Guardianes Lagunares no descarta que se lleguen a registrar accidentes más graves entre los mismos turistas, pues los Jet Ski también son rentados a menores de edad que muchas veces conducen las unidades sobre los rápidos.