Mosquito bobo invade calles de Chetumal.

Chetumaleños reportaron la vuelta de de "nubes" del "mosquito bobo", que aunque no "pican" ni son dañonos para la salud resultan incomodan a la población local.

Una habitante de la colonia Centro, identificada como Nayeli, recordó que en 2020, más o menos por estas épocas empezaron a llegar los primeros enjambres de insectos, para después convertirse en una plaga inmanejable durante los tres primeros meses de 2021.

"Ya no notificamos a la Secretaría de Salud para que vengan a nebulizar, porque a partir de las 6 de la tarde es imposible salir a la calle y tienes que tener todas las puertas y ventanas de tu casa cerrada. Sin embargo, me dijeron que no podían hacer nada porque aún no está catalogado como plaga", señaló.

Mosquito bobo invade calles de Chetumal.

A pesar de la gran afluencia que hubo de estos insectos el año pasado, este tipo de mosquitos no pican a los seres humanos y tampoco son vectores de alguna enfermedad, de acuerdo con la bióloga Andrea Ávila Velazco.

"Si hemos observado un incremento en el número de enjambres de estos insectos, se debe a la acción de la población que está incrementando la cantidad de sedimentos en la bahía y otros cuerpos de agua de la región, que son alimento para este tipo de mosquito. Por eso aumenta su población de manera desmedida de noviembre a abril, pero este año al parecer se retrasó por la escasez de lluvias", dijo.

A pesar de lo señalado, la bióloga advirtió que la posibilidad de que lleguen a lograr los niveles de hace un año, pues aunque los ríos, pantanos y el agua de la bahía no se desbordó, la acción de la remodelación del Bulevar de Chetumal presenta algo de injerencia.

"Se removió mucho sedimento durante esos trabajos, y esto puede ocasionar que los nutrientes salgan a flote y por tanto alimenten a estos insectos. Aún es muy temprano para sacar conclusiones, pero ya estamos investigando este fenómeno para poder aprender más de este ciclo".

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.