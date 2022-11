Morenistas harán Asamblea Estatal con John Ackerman

Integrantes de Morena, de los autollamados “fundadores” del partido en Quintana Roo, celebrarán el próximo sábado 26 de noviembre la Primera Asamblea Estatal Quintana Roo, a la que se espera asista John Ackerman Rose para escuchar y atender a quienes se sienten han sido desplazados por la presencia de la alianza con el Partido Verde.

Francisco Colín Valdéz, uno de los militantes morenistas que convoca a la reunión, señala que durante la misma tomarán acuerdos importante que tienen que ver con el futuro del partido, sin que ello represente ruptura o escisión alguna, con quienes hoy están al frente de este instituto político en el país o en Quintana Roo.

Colín Valdéz mencionó que el invitado principal a este evento será John Ackerman Rose, quien es identificado como el principal opositor a la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado Carrillo y en la reunión expuso se, resolverán diversos temas relacionados con el partido y sus alianzas políticas.

De hecho, acusó que grupos de derecha pretenden boicotear el evento que están programando para el próximo fin de semana, por lo que llamó a los militantes de Morena a estar pendientes de sus redes sociales, para que por medio de ellas se les indique el lugar exacto donde realizarán su encuentro.

Indicó e quienes hoy forman parte de Morena no quieren un partido de estado, no buscan un retroceso democrático, sino un avance en el país y en Quintana Roo, para lo cual están dispuestos a luchar ante a sociedad, “hoy tenemos una muestra clara de que las cosas no se están haciendo bien, con el Partido Verde como gobierno, habrá más impuestos y hay menos servicios”, expuso.