Morenistas desconocen a Humberto Aldana como líder en Quintana Roo

Poco más de 300 militantes del partido político, Morena en Cancún desconocieron a sus dirigentes en el estado e hicieron un llamado a no permitir la imposición del nuevo comité estatal del partido, no dejar que avancen las mañas y restringir las prácticas desleales, acusó Francisco Antonio Colín Valdés fundador del partido.

La reunión se explicó fue convocada con la intención de evitar que se diluya el voto de las bases en el próximo proceso interno de este partido, sino que respalden propuestas consensuadas. Lo anterior con el propósito de evitar que la dirigencia e intereses externos “impongan” a los futuros integrantes del consejo y comité estatal, acusaron.

Militantes fubdadores de Morena en Quintana Roo acusaron a su dirigente estatal, Humberto Aldana de dividir al partidoo y estar en el cargo en busca de chamba solamente

La reunión de morenistas no contó con el aval de la dirigencia estatal que encabeza Humberto Aldana Navarro, quien a través de un comunicado dejó en claro que la delegación a su cargo, no solo se deslindaban de este evento, sino que lo rechazaban, al acusar a los militantes que convocaron de “desestabilizar y dividir al generar canales no oficiales de comunicación”.

Colín Valdés, militante fundador del partido Morena en el estado, pidió que se le diera lectura a un posicionamiento, en el que acusan a la dirigencia estatal en funciones de “prácticas desleales”, pues desde hace años toleran que intereses ajenos a Morena se entrometan en su vida partidista y en la toma de decisiones del partido.

“Reprobamos el actuar de los nombrados como delegado con funciones de presidente, que solo se han aprovechado del trabajo de las bases, para colocarse en cargos públicos, descuidando las tareas de construcción de unidad y de servir como vehículo para que las propuestas de la militancia sean llevadas al CEN”, se señaló en el documento.

Acusaron de igual manera, que el proceso de renovación convocado por la dirigencia nacional ya está siendo amañado, por lo que exigieron sea tomado en cuenta el Artículo 6 bis de sus estatutos, en el sentido de considerar la trayectoria de cada persona propuesta y que la misma sea afiliada a Morena en 2018 o antes, aunque todos puedan votar, como “acto de justicia”.

También reprobaron que se les acuse de divisionismo, al ser esto una “actitud priista”, cuando veían el diálogo democrático como un peligro; de su lado, Maricruz Carrillo Orozco, militante de Morena, reiteró las acusaciones contra Humberto Aldana, quien únicamente acató lo que le decía el CEN, sin buscar generar una unidad ni llevar las propuestas de las bases a la dirigencia nacional, todo para “quedar bien” y así obtener un cargo público.

Acusaron que Aldana Navarro cuenta con una cuenta en la red social de Facebook denominado “Equipo Aldana” en donde da información selecta para algunos. Y cuestionaron, “¿Eso es generar unidad?”, acusó la morenista, quien dijo que están en su derecho de reunirse, pues los propios estatutos destacan la importancia de la batalla de las ideas, como herramienta ciudadana para la concientización y acción política.

