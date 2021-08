Morenistas conformarán comités para consulta a favor de AMLO

Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) conformarán desde este lunes 16 de agosto en todo Quintana Roo, al menos 11 comités municipales para la ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por Luis Alberto Calderón, militante de Morena y, anunciado desde este domingo como vocero oficial del movimiento a favor de la ratificación de mandato del jefe del Ejecutivo federal, se dio a conocer que buscan crear mil 38 comités en igual número de secciones electorales.

El vocero del movimiento dejó en claro que, la labor de quienes conforman este comité en la entidad, es la de promover la continuidad del trabajo del político tabasqueño, López Obrador al frente de la presidencia de México.

Reconoció que existe el temor de parte de los simpatizantes morenistas y del propio presidente López Obrador, de enfrentar campañas de desinformación que afecten los resultados de la consulta pero, confió en que serán más los mexicanos que se sumen al proyecto de continuidad.

La Verdad Noticias dio a conocer que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó someterse a una consulta pública celebrarse el 22 de marzo de 2022, para que sean los mexicanos los que decidan si continua o no al frente de la presidencia del país.

“En la pasada consulta ciudadana -para enjuiciar a los expresidentes-, no se hizo la difusión adecuada por eso no hubo los resultados esperados”, dijo; tras criticar el trabajo del propio Instituto Nacional Electoral (INE) que no impulsó la participación ciudadana.