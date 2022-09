Morena es un grupo político, ligado a Roberto Borge, acusa líder del PRD

El partido Morena se ha convertido en un grupo político, que está ligado al ex gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, quienes lo tiene bajo su control, acusó, Leobardo Rojas López, dirigente del PRD en Quintana Roo, quien afirmó que pese a los señalamientos por malversación de recursos, siguen sin fincarle responsabilidades al cozumeleño.

Rojas López sostuvo de hecho que todo el estado está bajo el control total de un solo grupo político, en donde mas sobresalen sobre todo personajes relacionados al ex gobernador Borge Angulo, quien se encuentra preso en el estado de Morelos y señalado de saquear a la entidad de diferentes formas.

Destacó por ejemplo, la algarabía realizada en torno a quien fuera el titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Seefiplan), Mauricio Góngora Escalante en la sede del Congreso del estado, donde acudió a la toma de posesión de su cuñada, María José Osorio como diputada del Partido Verde en la XVII Legislatura.

Recordó que el ex funcionario en la anterior administración estatal y ex candidato a la gubernatura por el PRI, aún es señalado de malversación de recursos públicos por la Fiscalía Anticorrupción, “proceso que lleva en libertad por el delito de peculado y desempeño irregular de la función pública”, pero no ha acreditado su inocencia.