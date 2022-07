Morena es solo marca electoral, dejó de ser un partido político

Tras señalar que el morenismo en Quintana Roo es sólo una marca electoral y no un verdadero instituto político, integrantes del denominado “grupo en rebelión”, acusaron al delegado con funciones de dirigente estatal del partido, Humberto Aldana Navarro de permitir la entrada de grupos ajenos al partido, “somos el barco de salvación de otros partidos”.

Los militantes y fundadores de Morena se reunieron para conmemorar el octavo aniversario del registro oficial de Morena como partido político nacional, evento que congregó a militantes de Isla Mujeres, Chetumal, Tulum, Playa del Carmen, Cancún y Puerto Morelos en donde se anticipó que el futuro del partido es incierto.

Militantes fundadores de Morena se reunieron a celebrar el aniversario del partido y señalaron que en Quintana Roo, el actual drigente Humberto Aldana está entregando candidaturas a personajes de negros antecedentes

Encabezados por Francisco Colin Valdés, los asistentes a la reuión de morenistas señalaron que Morena está convertido hoy día en Quintana Roo en un “barco de salvación” de los partidos políticos con los que va en coalición, “que se están hundiendo y de personajes corruptos con cartas de presentación reprobables”.

Los asistentes al evento, señalaron que actualmente Morena no es un partido político, “sino una simple marca electoral sin estructura, por eso no cuentan con oficinas ni comités directivos; urge reorganizar el partido y darle estructura para darle continuidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador”. Militantes fundadores de Morena aseguran que el partido es solo una marca electoral registrada, pero carece de estructura partidista y eso pone en riesgo a este instituto politico

Por su parte, Maricruz Carrillo Orozco, quien también es secretaria de Desarrollo Social y Económico en el Ayuntamiento Benito Juárez, asegura que personajes ajenos a Morena, ofrecen en este momento dinero para ser favorecidos con el voto de la militancia en las asambleas en las que se elegirá a la directiva estatal; “están comprando descaradamente”.

Y abundó que no sería nada extraño, que en la nueva dirigencia del partido a elegirse en agosto próximo, no veamos a ni un solo moreno fundador, no nos extrañe que veamos a alguien de otro partido político haciéndose cargo del mismo, reveló la fundadora de este instituto político, quien insistió en que acabe el historial de corrupción en Morena.

Y concluyeron que, los directivos tanto nacionales como locales de Morena siguen entregando candidaturas a personas con historial corrupto que no pertenecen al partido, “¿Por qué? Porque detrás de las candidaturas hay dinero”, tras insistir en rechazar las alianzas que poco benefician a Morena.

