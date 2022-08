Morena es peor que el PRI, acusa la diputada Reyna Durán Ovando

Al tiempo de sostener que Morena es peor que el PRI, la diputada local panista, Reyna Durán Ovando, retó a los llamados “morenistas puros” a que se manifiesten por la imposición que hubo en la dirigencia estatal del partido, donde solo sobresalen los nombres de recomendados de ediles y sus parejas sentimentales.

La legisladora, antes de Morena y, ahora militante del PAN desde sus redes sociales, lanzó el retó a los fundadores de Morena, para emitir su descontento por los nombramientos hechos en el partido y en la dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE) de los que al menos tres de ellos son parejas sentimentales de las ediles de Chetumal, Cozumel y Carrillo Puerto.

Durán Ovando sostuvo que es evidente que los llamados “morenistas puros”, Anahí González Hernández, Alberto Batún Chulim, y la ex regidora de Cancún, Clara Díaz Aguilar se quedarán callados ante el aparente nepotismo que hoy día prevalece en las filas de Morena, principalmente en la dirigencia del partido, expuso.

“No que en morena no hay NEPOTISMO, y que no mentir, no robar y no traicionar son sus convicciones? Pues de los dichos a los hechos muchos trechos. Ahora si me gustaría ver a esos MORENOS PUROS levantar la voz, o acaso se van a quedar a ver ¿Cómo les comen el mandado?, o ¿ya les llegaron al precio?, muchos me criticaron y llamaron traidora cuando me fui, pero con orgullo puedo decir que me fui con dignidad y con la frente en alto, ya lo decía morena es peor que el PRI”, publicó.