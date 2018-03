Monitorean a los pinos que son depredadores

LICETY DÍAZ / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- Entablar una conversación y hablar de casuarina equisetifolia para muchos suena del planeta Marte, pero si se le habla de pino salado, de playa, de los tontos o falso pino, muchos los ubican, sin tener el conocimiento que son especies depredadoras capaces de arrasar con la fauna nativa de un lugar que los desplaza al robarle los nutrientes, en especial a los manglares. Esta planta es originaria de Oceanía, fue traída a principios del siglo XX por Miguel Ángel de Quevedo, que encabezó la fundación formal de la Sociedad Forestal Mexicana, viajero y experto en árboles, al verlas en las costas de África, los colonizadores las trajeron desde Australia para controlar la erosión de las playas, explicó Patricia Santos González, coordinadora del departamento del Área de Protección de Flora y Fauna, Manglares de Nichupté. Al ser una especie fuerte biológicamente capaz de enraizar y crecer en suelos arenosos, es eficiente para combatir el control de la erosión de las playas y con esa función fue que la introdujo en Veracruz y para el arbolado urbano de la Ciudad de México. En las ciudades no representan un peligro ecológico porque todo está modificado al existir infraestructura. PLAGA INVASORA Donde hay un árbol de casuarina, al lado no crece ninguna especie y como no está integrado al ecosistema, no tiene competidores, ni depredadores, ni control de su población, nadie se alimenta de sus semillas, sus frutos no le sirven a las ave y reúne todo los requisitos de una plaga invasora, pues las semillas al volar de inmediato se reproduce, por lo que hay que tener control sobre ellas, explicó. En el caso de Quintana Roo, las casuarinas fueron plantadas por pobladores, como referencia visual de las embarcaciones en la línea costera, han logrado invadir las Áreas Naturales Protegidas, pero gracias al trabajo de esta dependencia se ha logrado hacer un programa para combatirlas, así como en las áreas aledañas, a pesar de ello, cada año hay que activar la campaña porque su presencia es latente. Esta especie puede alcanzar los 15 metros de altura y los trabajos que se hacen para su erradicación tienen la finalidad de mantener el equilibrio del ecosistema. Al ser de madera tan dura y al mismo tiempo quebradizo, frágil, poca densidad y lleno de agujeros, no sirve para la artesanía o confección de muebles, en el estado se lleva a las comunidades y se utiliza para hacer leña, además que sirve en algunos sitios como Cozumel para la construcción de muelles. [hybrid_gallery_slider ids="780699,780700,780702,780703,780704,780705,780706,780707,780708" layout="2" thumbs_w="80" thumbs_h="80" thumbs_gap="10" size="fixed" ratio_w="2" ratio_h="1" nav="false" dots="false" nav_pos="1" dots_pos="1" formats="false" color="#b90000" meta_title="false" meta_descr="false" meta_animaton="slideInUp" lightbox="true" lb_pos="1" lb_type="mp" animation_main="fadeIn" animation_child="zoomIn" preloader="1" ct_w_vl="100" ct_w_un="pc" ct_align="none" custom_class="" custom_id="" res="{#1024#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#800#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#768#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#600#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#480#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#}}"]

