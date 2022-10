Mon Laferte pasará su luna de miel en Cancún

La cantautora chilena Mon Laferte realizó una conferencia virtual desde Los Ángeles dónde habló sobre su enlace matrimonial con Joel Orta, confesando que ahora buscará que su luna de miel se realice en las paradisíacas playas de Cancún.

Aunque dijo que por su apretada agenda no le dará tiempo (por ahora), así que buscará visitar el Caribe Mexicano un poco después, “siempre se puede hacer.”, dijo la intérprete de 'Tu falta de querer’.

Mon Laferte: ‘ser feminista no está peleado con casarse de blanco’

La cantante se unió en matrimonio recientemente

La cantante también respondió a los señalamientos de las personas que criticaron su reciente boda, la cual hizo pública en su cuenta de Instagram, señalando que éstas no están bien informadas sobre qué es el feminismo y que el casarse no está peleado con este movimiento.

“Yo no ando gritando por la vida ¡soy feminista! Y creo que mi forma de actuar en la vida sí es feminista, pero no creo que choque una cosa con la otra. Para mí entender el feminismo es que tenemos la libertad de decidir con casarte o no, rasurarte o no. Soy mamá y sigo creyendo que las mujeres tenemos que saber decidir si podemos abortar o no y si me quiero casar de blanco es mi decisión”.

Mon Laferte y su proceso creativo tras su embarazo

Le costó crear música durante la maternidad

La naturalizada mexicana también habló sobre lo que significó el proceso creativo durante su embarazo, el cual recordó como difícil, ya que le costó crear música, etapa donde dijo sintió mucho miedo y que después del nacimiento de su hijo se “abrió un canal de creatividad el cual estaba dormido”.

“El problema ahora es encontrar el tiempo para sentarme y aterrizar todas las ideas que vienen a mí todo el tiempo”:

Y dijo que será un reto crear nuevo material después de haber sido mamá y “buscando los tiempos para crear música”.

Durante esta nueva etapa en su vida mencionó que todos los días busca ese balance, entre lo personal y lo profesional, y que todo el tiempo busca intentar ser buena compañera, para su hoy esposo, pero también como mamá, compañera de trabajo; ser una persona creativa y hacer buen arte y ve como un “desafío” mantener la calidad de su trabajo.

