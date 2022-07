Molesta a vecinos, baches de la Sm 247 de Cancún

Seis baches, ubicados sobre la calle Privada los Olivos en la Sm 247 de Cancún, ponen en riesgo a todo automovilista que circula en la zona; llantas, rines, suspensión, entre otras refacciones, son los productos que se deterioran al caer en un bache.

A través de una denuncia ciudadana se supo de los hechos. Leticia, vendedora y vecina de la zona, indicó que este problema es de todos los días y ya no es novedad en la ciudad. Dice que Cancún está en la misma situación.

“No es novedad, todo Cancún está lleno de baches. Aquí en la calle Privada los Olivos, tenemos más de 4 meses con este problema, sino es que más y hasta hoy, no han venido a repararlo, pero que no solo vengan a tapar y ya. Eso no se vale”, dijo.

Señaló que este destino tiene servicios públicos pésimos, donde el Ayuntamiento no ha tomado cartas en el asunto, a pesar de que la población paga a tiempo sus impuestos. Leticia espera la pronta respuesta y solución a los baches.

“Todo sigue igual. Quisiera tener al director de Servicios Públicos de frente para decirle muchas cosas. Las administraciones van y vienen, pero son puras promesas. Estamos cada vez peor”, comentó.

Ante esta situación, el reporte fue hecho al coordinador de Bacheo en Cancún, quien refirió ya agendó y canalizó la denuncia pública y espera que los próximos días o semanas lo reparen, pero no dio una fecha exacta, ya que el material necesario se les acabó y confían que pronto llegue.

“Otras avenidas afectadas son, la Kabah, Ruta 5, Ruta 4, Los Tules, Tulum, entre otras. Las cuales ya están siendo atendidas”. Informó.

