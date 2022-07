Molesta a artesanas mayas plagio de Shein

La Secretaria de Cultura de México, Alejandra Fausto Guerrero dio a conocer que la marca de fast fashion Shein habría plagiado el diseño de un huipil corto de la marca Yucachulas, tras esta declaración y señalamiento de las autoridades mexicanas se abrió un debate respecto a apropiación cultural que en este casó realizó la empresa china en su modelo ‘Top ribete en abanico con estampado floral’, ya que no es la primera vez que sucede.

Valentín Franco Collín encargado del despacho del Instituto de Cultura de las Artes de Cancún señaló que lo que se habría que hacer en estos casos es ayudar a las artesanas y artesanos a proteger sus diseños de forma legal, pues reconoció el arduo trabajo de las manos mayas.

“Finalmente lo que hay que hacer, porque estamos en una cuestión de mercadotecnia y de cuestiones de registros de marca, es buscar con la gente de las comunidades que registren sus bordados, que registren sus diseños y a partir de allí, esto que fue algo desagradable, se pueda convertir en algo benéfico, pero hay que trabajar en esa parte. Lo que sea hecho por manos mayas o no mayas tengan un registro para que puedan disfrutar de los beneficios económicos”, comentó.

Lo que señaló que se puede hacer junto al ICA Cancún es ayudar a la gente a ser canalizadas a las instituciones que protegerán a los artesanos y sus diseños.

“No nos toca directamente a nosotros esta parte, pero si les daríamos una orientación, por ejemplo les diríamos donde podrían ir para hacer su registro, con gusto los canalizaríamos”, dijo.

La compleja elaboración de una prenda maya o yucateca, como la llama Marbella Hau, artesana y comerciante de Cancún, es tardada por lo que el valor de cada una de las mismas puede ascender desde los 400 pesos hasta los mil 500, también hay vestidos, guayaberas y más artículos.

“Una prenda que es yucateca elaborada en Mérida, Yucatán, es una prenda a la que se le hace de un molde, se alforza, se plancha y se lava, para que la prenda no se encoja a la primera para la persona que va a consumir. Esta ropa es un producto hecho a manos yucatecas”, comentó.

Las blusas más sencillas llevan hasta un mes en la elaboración y al menos cuatro personas intervienen para poder hacerla.

“Algunos de nuestros productos puede llevar hasta un mes de elaboración, esto en la prenda más fácil de elaborar, porque le repito, como es un producto que se fabrica manualmente, es una tela que se tiene que pre lavar, alforzar, deshilar a mano, bordar y después de que se termine se tiene que planchar, entonces si lleva un proceso”, compartió.

La venta de este producto en Cancún es común, sin embargo pasa por varias manos y genera muchos empleos antes de colocarse en un aparador o en un gancho de ropa en el Mercado 23, Coral Negro o Mercado 28.

“Normalmente varias manos elaboran una prenda porque uno es el que deshila, el cortador que es el que corta los moldes, otro es el que borda y otro el que plancha, entonces si se requiere de varias personas para obtener una prenda de calidad”, dijo.

Al preguntarle por el caso de Shein dijo desconocer del tema, pero aseguró que los que compran el producto saben lo que quieren y no comprarían algo que no tenga calidad.

“No tengo entendido mucho de Shein, no sé si sea una empresa yucateca o extranjera, no tengo conocimiento de lo que ellos imprimen, no tengo idea de cómo serán sus productos de ellos.

“Pero el cliente reconoce cuando es una prenda yucateca y cuando es una prenda china, entonces en cuanto a eso exactamente. El cliente que viene aquí ya sabe cuándo es una prenda china y cuando es una prenda de allá, el cliente de plano no lo compra porque la calidad de ellos es diferente y el cliente sabe que nosotros trabajamos directamente con la gente del pueblo”, dijo al respecto.

La materia prima con la que se elaboran los productos artesanales son de mucha calidad, desde la tela, los hilos y los botones, todo es elegido previamente para mantener un estándar elevado.

“Las flores son un tipo de bordado muy yucateco y están bordados con hilos de alta seda y es un vestido 100 por ciento algodón hecho por manos yucatecas y eso difícilmente alguien lo pueda copiar, lo yucateco no es fácil de hacer. La persona que viene de fuera vienen preparados y no creo que compren algo sin calidad, a ellos no los engañan”, dijo la comerciante.

