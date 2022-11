Mochilas transparentes, ¿la solución al ingreso de armas en escuelas?

Mochilas transparentes, ¿la solución al ingreso armas en escuelas?

La Asociación de Padres Aliados por la Educación propone que estudiantes de Quintana Roo lleven mochilas transparentes a las escuelas y con ello no haya violación a los derechos de los menores de edad al revisarles sus pertenencias. El presidente de esta agrupación, Héctor Satín Gómez, explicó que estas acciones buscan dar resultados que se puedan aterrizar en el estado.

Esta propuesta ha sido llevada a los diputados locales de la XVII legislatura luego de que en fechas recientes jóvenes han llevado armas de fuego a los planteles educativos en Chetumal y varios municipios de la entidad y han puesto en alarma a docentes, padres de familia y estudiantes.

Señala que se planean llevar a cabo reuniones con los diputados para que se anexen a este tipo de iniciativas que permitan una sana convivencia respecto al tema escolar, para evitar el ingreso de artículos prohibidos a las instalaciones. También dijo que es prioritario que los padres de familia tengan una mayor participación a la hora de revisar las mochilas de sus hijos.

¿Por qué surge la propuesta de las mochilas transparentes?

Surge como una propuesta derivado a las situaciones que se han presentado en diversas escuelas en el país pero también aquí en Quintana Roo, que ponen en alerta tanto a los padres de familia como a las autoridades referente a que en algún momento pudiera salirse de control y ocurrir una situación como lo hemos visto en algún estado de la República o en Estados Unidos.

Derivado a lo que pasó en el estado de Nuevo León, en el estado de Morelos y en Tamaulipas se iba a implementar este programa, nosotros queremos implementarlo aquí también para ponerlo en práctica sin que los padres de familia desembolsen un dinero.

¿Quién va a pagar por las mochilas?

Se pretende que quien pague por las mochilas sea el Estado directamente, que no haya ningún costo adicional a los padres de familia. Estamos pidiendo que se implemente a nivel secundaria y a nivel medio superior, que son donde hemos tenido esta situaciones de alerta no sólo en el norte del estado, también en el sur.

Pretendemos que en la entrega de mochilas el Gobierno del Estado lo haga con mochilas transparentes en el mismo programa que tiene de la entrega de útiles escolares, que en este ciclo escolar comenzó y no se han entregado mochilas. En el momento en el que se vayan a entregar, pedimos que estas mochilas sean transparentes con objeto de tener más visibilidad del contenido que está dentro de las mismas.

¿A qué instancias se han acercado?

Hemos estado buscando la implementación de este operativo, hemos estado tocando puertas, estuvimos reunidos y trabajando en mesas con la Comisión de Derechos Humanos, con la Dirección de Seguridad Pública y con la misma Secretaría de Educación pero con las nuevas autoridades se ha pospuesto y en Derechos Humanos todavía no tienen titular. También estuvimos platicando con los legisladores anteriores y no logramos aterrizar la cuestión de la operación mochila.

Dentro de nuestra propuesta queríamos ver que el marco de convivencia en las escuelas pudiera llevarse a ley para que nos diera garantías tanto a las escuelas, como a los directores, los maestros y los padres de familia para poder llevar a cabo estos operativos, obviamente en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos junto a los que tendrían que operar. Por eso estábamos buscando que se aterrizara en el Congreso para que se le de el sustento legal y pudiéramos fortalecerla, pero hasta este momento todavía no hemos podido aterrizarla.

¿Se justifica aunque no hay casos en Quintana Roo?

Sí, no ha habido un caso aquí pero si ha habido casos en otros estados, sí ha habido situaciones que lamentar en otros lugares y que no podemos estar esperando hasta que suceda en Quintana Roo. Tenemos que ser preventivos. Hemos dicho y estamos de acuerdo que Operación Mochila empieza desde casa, pero hoy por hoy existen muchos niños que están solos en su casa porque los padres trabajan.

Existen también situaciones de la delincuencia que está usando a muchos adolescentes y a muchos jóvenes y que no sabemos con quien platicó, a quién vio, con quién estuvo conviviendo en el trayecto de casa, que le pudo haber dado algo fuera del reglamento, por eso no podemos garantizar que la revisión que se hizo en su casa, si es que se hizo, es una revisión segura a la que llegue a la escuela. Por lo anterior, tenemos que buscar mecanismos y aunque tal vez esto no resuelva al cien por ciento la situación, si nos ayuda para ir aminorando.

También se había propuesto la instalación de arcos de seguridad en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal que son donde ha habido incidencia de esta índole, pero no logramos aterrizar tampoco eso por saber a quién le correspondería pagarlo, entonces tenemos que buscar alternativas porque no podemos esperar que suceda algo para actuar porque no queremos en algún futuro lamentar una situación.

¿Qué alternativa hay si no pasa la iniciativa?

Estamos tratando de buscar acercamientos, estamos tratando de buscar puertas, estamos tratando de concientizar, son temas prioritarios estos. La seguridad hoy por hoy en el estado no es una seguridad optima, hasta mismo Estados Unidos nos pone en alerta. Entonces debemos buscar mecanismos, estrategias y también tenemos que aportar propuestas, no solo decir y quejarnos. Esta es una propuesta que estamos intentando para que se pueda aterrizar.

Tal vez al principio la mochila transparente como que no le parezca a muchos, tal vez algunos se vayan a quejar de ello pero nos vamos a ir acostumbrando y vamos a adaptarlo como parte de nuestro vivir, así como cuando se prohibió el uso de plásticos en Quintana Roo y ahora es completamente normal.

¿La mochila transparente no atenta contra los estudiantes?

En ningún momento porque no se estaría revisando o tocando lo que tienen dentro, simplemente se estaría viendo lo que está al interior para evitar el operativo mochila que sí lo hace. Por ejemplo, en la cuestión de las muchachas tampoco habría una violación pues su intimidad la reservan, la guardan, la cuidan.

De hecho hay países donde existe la obligatoriedad en las escuelas de brindar los utensilios de higiene para las señoritas. Pero no vemos nosotros que violente ningún derecho ni que en ningún momento se invada la privacidad del adolescente.

¿Y Derechos Humanos, qué dice?

Como no hay presidente de Derechos Humanos, cuando estuvimos trabajando en la mesa ellos comentaban la cuestión de los reglamentos en que si estaban firmados y estaban de acuerdo los padres de familia, se podían hacer los operativos mochila porque dieron su consentimiento para hacerlo. También dijeron que si algún muchacho no quiere o no se deja tampoco se puede obligarlo a que se le revise. Por eso el uso de mochilas transparentes.

Ahora hay una nueva administración y tenemos que empezar a platicar desde cero con ellos tratando de hacerlos conscientes. Todavía no tenemos fecha con las nuevas autoridades aunque ya mandamos invitaciones y tenemos contacto con ellos porque pretendemos que esto se trabaje en equipo para que se vea lo que llevan los alumnos a las escuelas y no ingresen cosas que pongan en riesgo la integridad de los estudiantes.

