Mipymes no sobrevivirán a ampliación de vacaciones, señalan empresarios

Tras la reforma a la Ley de Trabajo en la que se le otorga al trabajador mexicano 12 días de vacaciones pagadas en el primer año de servicio, y contrario a los 6 días con los que se cuenta actualmente, empresarios señalaron que puede ser causa de cierre de micros, pequeñas y medianas empresas.

En un principio se celebró el hecho de que el trabajador consiguiera beneficios que ayudarán a su mejoramiento en su estilo y calidad de vida pero se advirtió que puede traer consecuencias.

"Es un tema que no solo es de beneficio porque un colaborador o colaboradora tenga más tiempo, es un tema también de distracción, de compartir con la familia, un tema de salud mental, por ello es de que nos da mucho gusto está propuesta", dijo Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo.

Sin embargo la celebración se volvió advertencia pues este reconocido empresario señaló que aumentar al doble las vacaciones traerá consecuencias graves en las empresas pequeñas del país que conforman el 70 por ciento del empleo formal.

"En materia económica pedimos al congreso que sea tomado en cuenta la parte de las Mipymes ya que hoy el 70 por ciento de la economía es generada por precisamente las medianas y pequeñas empresas. Si nosotros contamos todas las Mipymes generamos más empleos que los que generan las grandes empresas", advirtió.

Señaló que esta conclusión ha salido de los primeros estudios de la reforma a la Ley del trabajo por parte de las comunidades empresariales por lo que hace un llamado al Senado a detener este proceso e incluir en su proceso este detalle que ponga en el radar a las Mipymes.

"Estudiando está propuesta, las Mipymes son empresas que tienen desde un colaborador hasta 15 y si esta propuesta no se hace de forma ordenada y no solo en las grandes empresas, muy posiblemente tengamos Mipymes que no puedan contratar a alguien para que supla a las personas que van a tomar los días extras y que esto no permite seguir operando", dijo.

Esta petición se suma a la hecha por la CCE del Caribe y la Coparmex que aunque han dicho que apoyan al beneficio de los trabajadores, ven una problemática en el duplicado de día de vacaciones.

"Este tema podrá afectar a la misma empresa si son de 10, 3, 2 o 1 colaborador, aplaudimos esta reforma pero pedimos que se haga pensando en los diferentes méxicos que tenemos y se haga de forma paulatinamente, podrían ser nueve días u ocho el primer año", señaló León Cervantes.

