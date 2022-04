Minuto a minuto con los candidatos a la gubernatura de Quintana Roo

LESLIE HENDRICKS RUBIO

Municipio Benito Juárez

La candidata del PRI informó en su agenda de campaña que sostendrá una entrevista con medios de comunicación, más tarde a 12:30 continuará con medios de comunicación, para luego a las 14:00 horas llevar a cabo una caminata con sus militantes y simpatizantes en la Región 237, Mza 14, Lt 15, C Diagonal Tulum, Cancún. Después a las 16:30 horas realizará otra caminata pero ahora en la Región 220, Mza 37, C 79 x C 107, en la Esq de La Pescadería “La Rubia”. Finalmente a las 19:15 horas se reunirá con militantes y simpatizantes en la Región 103, Mza 31, Lt 7, C 42 X C 151 Y 153 en Cancún.

JOSUÉ NIVARDO MENA VILLANUEVA

Municipio José María Morelos

El abanderado del partido local Movimiento Auténtico Social compartió su agenda en la que se estará reuniendo por la mañana con locatarios del mercado de José María Morelosa las 7:00 am; posteriormente tendrá una entrevista con medios de comunicación local y finalmente realizará un mitin político en el Parque principal de José María Morelos a las 6:40 pm

MARA LEZAMA ESPINOSA

Municipio Cozumel

La candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia comunicó que solamente tendrá una actividad pública en el municipio de Cozumel, donde se reunirá con sus simpatizantes y militancia en el Domo Parque de la Colonia Emiliano Zapata a las 18:00 horas, en aquella demarcación.

LAURA FERNÁNDEZ PIÑA

Municipio Solidaridad

De acuerdo a su agenda del día de hoy la candidata de la coalición Va por Quintana Roo, se estará reuniendo con maestros jubilados y sociedad civil en el restaurante Los Girasoles en Playa del Carmen. Más tarde, a las 11:00 sostendrá una reunión con microempresarios en el restaurante La Monina. Por la tarde, 13:00 horas, tendrá un convivio con medios de comunicación en las oficinas del PAN en esa demarcación y finalmente a las 15:00 horas se reunirá con simpatizantes en el Salón Fiestas Leones.

JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ

Para el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, no reportó actividades proselitistas para el día de hoy, miercoles 6 de abril.

