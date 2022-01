Ministeriales, golpean y amenazan a familia en Cancún durante operativo

Un fuerte operativo que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en la ciudad de Cancún, durante la tarde de este lunes 24 de enero, aparentemente por temas de narcomenudeo en la Supermanzana 222, terminó mal, pues los agentes, presuntamente, sin una orden de cateo y de aprehensión, detuvieron a dos sujetos, golpearon a la esposa y amenazaron a la familia enfrente de menores.

Lo que se sabe hasta el momento, es que más de una docena de agentes de la Policía de Investigación llegaron al domicilio ubicado en el fraccionamiento Paseos Kabah, sobre la avenida 20 de Noviembre, donde acudieron a bordo de más de siete vehículos polarizados y sin placas de circulación para ingresar a una vivienda y asegurar a dos hombres.

En ese momento se dijo que es por temas de drogas, sin embargo, la esposa de uno de los asegurados afirmó a los medios de comunicación, que los uniformados no presentaron un documento u orden, pero sí rompieron las puertas para entrar, golpearon a los individuos y hasta agredieron verbalmente y físicamente a la mujer.

Golpearon a los integrantes de la familia y las hijas lo vieron todo

La presunta afectada relató que los hombres armados llegaron a tocar el portón de manera agresiva y solicitaban la presencia de su marido y que saliera, sin embargo no hicieron caso, por ello los ministeriales se molestaron e ingresaron a la fuerza, se llevaron celulares y revolvieron todo al interior, sillas mesas y muebles.

“Mis hijas estaban en la sala estudiando y al escuchar el escándalo y al ver a los hombres con armas, comenzaron a llorar y a pedir ayuda, enfrente de mis hijos nos amenazaron y nos apuntaron con sus armas, vinieron otros familiares para ver la situación y ayudar a mis hijos y también los amenazaron”, relató la señora.

Según ella, el verdadero motivo es porque ella denunció y dio seguimiento al caso de una casa invadida, donde un sujeto de nombre Guillermo Arturo Camal, invadió el predio, haciéndose pasar por el dueño, falsificando documentos para después vender la casa, cuando en realidad él no es el propietario. Según la afectada ese es el motivo por el cual están afectando a su familia, pues ellos son de bien y no están metidos en malos pasos.

“Soy presidenta de uno de los comités vecinales el cual comanda el Comandante Rodrigo de la Policía Quintana Roo en Villas del Mar y debido a ello, me están haciendo la vida imposible, me están involucrando, por denunciar al señor Guillermo Arturo Camal, la primera vez me mandaron una notificación de que debía presentarme a la FGE y ahora de nueva cuenta quieren que me vuelva a presentar, pido justicia y hago responsable la fiscalía de cualquier cosa que le pase a mi esposo y familia”, concluyó.

