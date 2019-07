Millonario contrato a SEWO para hacer pasaportes a Hacienda

La empresa SEWO México fue favorecida por la Secretaría de Hacienda para la elaboración de pasaportes.

La empresa SEWO México recibió, vía adjudicación directa, un contrato para la adquisición de materiales para pasaportes, aún cuando existe otro contrato vigente por 533 millones de pesos.

Documentos en poder de La Verdad revelan que SEWO México fue favorecida para comprar entre 680 mil y 1.7 millones de hojas de pasta para portadilla de pasaporte, con base en el contrato 2071461 de fecha 23 de mayo de 2019.

El contrato detalla la “cantidad mínima 680,000 hojas y cantidad máxima 1,700,000 hojas de pasta para libreta de pasaporte a base de una mezcla saturada de celulosa con una superficie acuosa acrílica color verde oscuro, con medidas de 184x267 mm de 17 puntos y gramaje de 385 g/m2”.

Este es el contrato asignado a SEWO para la adquisición de hilo nylon para coser pasaporte con una “cantidad mínima de 238 conos y cantidad máxima de 594 conos de hilo nylon lubricado.

También establece la fecha de inicio el 23 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, que tuvo un costo de 544 mil euros, que en ese día tuvo una cotización en ventanilla de 21.32 pesos.

Por tanto, la partida asignada por adjudicación directa de Hacienda a SEWO tuvo un costo total de 11 millones 598 mil 80 pesos.

Adicionalmente, SEWO México proveerá también hasta 594 conos de hilo nylon de 2 mil 250 metros cada uno, para coser pasaporte.

El contrato 2071473 establece la adquisición de una “cantidad mínima 238 conos y cantidad máxima hasta 594 conos de hilo nylon lubricado para coser pasaporte de 2,250 m cada uno, hilado de 3 cabos, retorcido y teñido 100% de filamentos sintéticos de poliamidas (nylon), impregnado con un lubricante a base de cera de amidas de ácidos grasos y aceite de silicona, con espesor mínimo de 0.32 mm y máximo de 0.41 mm color blanco”.

Contratación del servicio para la emisión del pasaporte mexicano.

Esta compra fue asignada también de forma directa a la misma empresa SEWO México S.A. de C.V., y tuvo un costo de 289 mil 932 euros, que al tipo de cambio de ese día, de 21.32 pesos por euro, representó un gasto de 6 millones 181 mil 350.24 pesos.

Con estas compras de materiales para pasaporte, la Secretaría de Hacienda invirtió 17 millones 779 mil 430.2 pesos para esos dos insumos apropiados para hacer pasaportes, encargado todo por la Secretaría de Hacienda.

¿Quién es SEWO México?

La empresa que proveerá los materiales para pasaporte a Hacienda, carece de registro ante el Registro Público de Comercio del Gobierno de México.

Una consulta realizada por La Verdad, revela que la empresa se localiza en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y como director general aparece una persona llamada José López Veloz.

La empresa se ubica, de acuerdo con información obtenida por La Verdad, en un inmueble de color blanco ubicado en la calle Tenexpan No. 14, colonia Nueva Rosita, en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En internet, la empresa se ostenta como fabricante de tintas.

Expediente 1918098 para la “adquisición de pastas verdes para libreta de pasaporte”

Incluso, José López Veloz no aparece en las empresas registradas en el Registro Público de Comercio; las únicas empresas que aparecen con nombres similares, son una de León dedicada al calzado, y una denominada Editoriales y Publicaciones Dragón, pero cuyo titular es José Carlos López Veloz.

Además, al hacer la consulta en el Registro Público de Comercio, en este no aparece ninguna empresa con la razón social SEWO S.A. de C.V.

Al llamar al teléfono que aparece registrado por la empresa, no responden, y aunque La Verdad intentó comunicarse en múltiples ocasiones al mismo, siempre aparece el mismo mensaje grabado, “en este momento el servicio no está disponible”.

Tiene SRE contrato vigente

El 14 de enero de 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores asignó el contrato 1987292, vía adjudicación directa, un contrato para la emisión del documento oficial.

“Contratación del servicio para la emisión del pasaporte mexicano en la Sección Consular de la Embajada, Consulados, Consulados sobre Ruedas y Consulados móviles de la Secretaría en Estados Unidos de América y en las Delegaciones en territorio nacional”, señala el contrato firmado por Citlali María Verdejo Escalona.

El monto contratado para la expedición de pasaporte con la empresa Veridos México S.A. de C.V. fue firmado por un monto de 27 millones 760 mil 666.7 dólares, que al tipo de cambio de ese día de 19.20 pesos por dólar, representó un costo total de 533 millones 4 mil 801 pesos.

Veridos es una empresa que ha sido fuertemente cuestionada, pues en 2015, siendo secretario de Relaciones Exteriores el excandidato presidencial José Antonio Meade, provocó una crisis en la emisión del documento, debido a un sistema que implementó que prácticamente detuvo la emisión de pasaportes.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que la empresa pasó de emitir 11 mil 908 documentos diarios, a solo 911 diarios, pese a que su costo, de 93.9 millones de dólares, no fue el más económico.

Pese a este antecedente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, le prolongó, vía adjudicación directa el contrato, para hacerse cargo de la emisión del documento durante 2019, a un costo de 27.7 millones de dólares, equivalentes a los 533 millones de pesos señalados anteriormente.

NUMERALIAS

1.7 millones de hojas de pasta para portadilla de pasaporte elaborará la empresa SEWO México, que fue favorecida por Hacienda

23 de mayo de 2019 fue asignado dicho contrato

11 millones 598 mil 80 pesos fue el costo de la asignación por adjudicación directa de Hacienda a la empresa SEWO

594 conos de hilo nylon de 2 mil 250 metros cada uno, para coser pasaporte proveerá también SEWO México

238 conos de hilo nylon lubricado para coser pasaporte de 2,250 m cada uno, la cantidad mínima que establece el contrato.

17 millones 779 mil 430.2 pesos invirtió la Secretaría de Hacienda en la compra de materiales para hacer pasaportes.

14 de enero de 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores asignó el contrato 1987292 para la emisión del documento oficial